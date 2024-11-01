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'Se nos ha ido de las manos' el retraso del prime time: un estreno a medianoche que lleva al extremo una deriva preocupante

'Se nos ha ido de las manos' el retraso del prime time: un estreno a medianoche que lleva al extremo una deriva preocupante

La 1 de RTVE esperó este jueves a las 23:40 horas para estrenar 'Se nos ha ido de las manos', su nuevo programa con Carles Tamayo. A priori se trataba de una apuesta importante, pero la pública acabó emitiéndola a medianoche para dar cuenta de hasta qué punto ha llegado el retraso del prime time. Sin duda, uno de los grandes problemas de la televisión nacional y al que han contribuido, en mayor o menor medida, las principales cadenas generalistas.

| etiquetas: televisión , horarios , ritmos circadianos , salud
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4 comentarios
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Pertinax #4 Pertinax *
#3 A bastante alto, aunque dejé de seguirle hace un tiempo. No por nada, sino porque no me lo encuentro. Pero le comparo con otros profesionales del ente y se nota que no es periodista, sino youtuber. Lo que se lleva. No hablamos de un fichaje estrella.
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Pertinax #1 Pertinax *
A ver, que yo a Tamaño le respeto, pero tampoco nos flipemos. No hablamos de un programa del copón. Pareciera que se refieren a Henar Álvarez, que ahí, sí.
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#3 ctm2000j
#1 Posiblemente uno de los mejores reportajes del tema de la vivienda, sin importar a qué nivel tengas a Tamayo.
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Priorat #2 Priorat *
¿Alguien ve aún emisoras de TV por la noche? Si además hasta puedes ver los programas por la app a la hora que te de la gana.
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menéame