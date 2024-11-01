'Se nos ha ido de las manos' el retraso del prime time: un estreno a medianoche que lleva al extremo una deriva preocupante

La 1 de RTVE esperó este jueves a las 23:40 horas para estrenar 'Se nos ha ido de las manos', su nuevo programa con Carles Tamayo. A priori se trataba de una apuesta importante, pero la pública acabó emitiéndola a medianoche para dar cuenta de hasta qué punto ha llegado el retraso del prime time. Sin duda, uno de los grandes problemas de la televisión nacional y al que han contribuido, en mayor o menor medida, las principales cadenas generalistas.