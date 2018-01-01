Por qué nos gustan las películas malas [ENG]

La película "The Room" es considerada por mucho uno de las peores películas que existen. Sin embargo, ha sido también un fenómeno cultural que ha generado miles de videos en youtube. Es uno de los mejores ejemplos de películas que "son tan malas que terminan siendo buenas". Otro ejemplo fue Troll 2 (1990), en el que no aparecen trolls sino goblins, o la película Sharknado. Pero hay una explicación de por qué gustan y es que la gente se vuelve competente al ser capaz de reconocer una película mala y eso les da sensación de superioridad.