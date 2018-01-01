edición general
Por qué nos gustan las películas malas [ENG]

La película "The Room" es considerada por mucho uno de las peores películas que existen. Sin embargo, ha sido también un fenómeno cultural que ha generado miles de videos en youtube. Es uno de los mejores ejemplos de películas que "son tan malas que terminan siendo buenas". Otro ejemplo fue Troll 2 (1990), en el que no aparecen trolls sino goblins, o la película Sharknado. Pero hay una explicación de por qué gustan y es que la gente se vuelve competente al ser capaz de reconocer una película mala y eso les da sensación de superioridad.

Pertinax #1 Pertinax *
Con las de Eduardo Casanova, fíjate tú, no pasa.
Sawyer76 #4 Sawyer76
#1 Hablan de películas malas, no de insultantemente horribles además de subvencionadas.
Enero2025 #5 Enero2025
#1 queremos dinero público para nuestras películas.
antesdarle #8 antesdarle
#1 bueno puede ser mala y divertida o mala y bodrio como el ejemplo que pones
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo *
Oh, hi Mark!
#7 poxemita
#2 oh, que peliculaza, voy a ver si la encuentro por algún sitio, ese momento el vecino se mete en la cama da bastante grima, ale {0x1f3c8}
Supercinexin #6 Supercinexin
Sharknado es una obra maestra de la cinematografía clásica cuando la comparas con Los Surferos Nazis Deben Morir.

Nada supera a Los Surferos Nazis Deben Morir. Nada.
mis_cojones_en_bata #9 mis_cojones_en_bata *
Os dejo por aquí una joya

Velocipastor


m.imdb.com/es-es/title/tt1843303/  media
#3 famufa
¿Nos gustan las películas malas?
#10 ddomingo
#3 Yo tengo la teoría de que hay un límite inferior. Si hay una película muy mala que rebaja ese limite inferior puede llegar a ser buena. O al menos entretenida.
