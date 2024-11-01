edición general
“Nos están desalojando a punta de fuego”: Comunidades Mapuche – Tehuelche denuncian desde la Patagonia Argentina

Comunidades Mapuche-Tehuelche del Chubut (Puelmapu (Argentina), repudian las acusaciones del gobierno provincial y nacional por los incendios. Denuncian abandono estatal, despidos de brigadistas y retención de fondos de prevención, mientras vecinos combaten las llamas. Acusan al Estado de usar el fuego como estrategia de “gentrificación” y estigmatización racial para dividir.

#4
#2 Salen de cosas que pasan.

www.meneame.net/story/ciudadano-israeli-detenido-encender-fuego-chile-

www.meneame.net/story/escandalo-hace-mes-milei-autorizo-extranjeros-co

Y esta te lo explica todo: www.meneame.net/story/desenmascarando-llamas-sombra-israel-sobre-patag

#3 Teorías y una polla pa su culo (el de ellos), teorías. Hechos demostrados y documentados.

Supercinexin #1 Supercinexin
Pues espérate a que lleguen las hordas de sionistas que ya han puesto el ojito en La Patagonia. Mapuches, queridos míos, igual lo mejor es largarse ahora, con tiempo.

#2 rubencho
#1 venía a esto. He visto varios comentarios en este sentido y no sé de dónde salen.

Kafkarudo #3 Kafkarudo
#2 Teorías conspiranoicas contra los judíos.
La realidad es que los únicos que están invadiendo la Patagonia son los bolivianos.

#5 muerola
#1 los mapuches, desgraciadamente , ya tienen experiencia desde hace muchos años


