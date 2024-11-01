“Nos están desalojando a punta de fuego”: Comunidades Mapuche – Tehuelche denuncian desde la Patagonia Argentina

Comunidades Mapuche-Tehuelche del Chubut (Puelmapu (Argentina), repudian las acusaciones del gobierno provincial y nacional por los incendios. Denuncian abandono estatal, despidos de brigadistas y retención de fondos de prevención, mientras vecinos combaten las llamas. Acusan al Estado de usar el fuego como estrategia de “gentrificación” y estigmatización racial para dividir.