Desenmascarando las llamas: La sombra de Israel sobre la Patagonia y la traición de Milei a Argentina [ENG]

(...) Los historiadores suelen etiquetar el Plan Andinia como propaganda antisemita, sin aportar ninguna prueba de conspiraciones en curso, pero las evidencias empiezan a resultar bastante incriminatorias. Esta teoría resurgió en la década de 2010 a raíz de las acusaciones contra mochileros israelíes por incendios en la Patagonia, reapareció en los escándalos mediáticos de 2023 y vuelve ahora, en 2025–2026, en el contexto de las políticas proisraelíes de Milei, las compras masivas de tierras por figuras vinculadas al sionismo y los incendios.