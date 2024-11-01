Escándalo: Hace un mes Milei autorizó a los extranjeros a comprar y producir en tierras incendiadas

A fin de año, el Gobierno anunció modificaciones a las Leyes de Tierras y de Bosques para que privados internacionales puedan quedarse con los terrenos quemados. Hoy, incendios intencionales arrasan con la Patagonia. “En cuanto a tierras rurales, se libera la compra por parte de privados extranjeros. También se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 a 60 años tras un incendio, una ley del diputado Máximo Kirchner que atenta directamente contra la producción”, comentó el 9 de diciembre pasado Adorni