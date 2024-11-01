edición general
Escándalo: Hace un mes Milei autorizó a los extranjeros a comprar y producir en tierras incendiadas

A fin de año, el Gobierno anunció modificaciones a las Leyes de Tierras y de Bosques para que privados internacionales puedan quedarse con los terrenos quemados. Hoy, incendios intencionales arrasan con la Patagonia. “En cuanto a tierras rurales, se libera la compra por parte de privados extranjeros. También se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 a 60 años tras un incendio, una ley del diputado Máximo Kirchner que atenta directamente contra la producción”, comentó el 9 de diciembre pasado Adorni

etiquetas: adorni , patagonia , argentina , milei , incendios , proba dos , liberalismo
Herumel #1 Herumel
A cuanto sale le hectarea Argentina, es para un amigo sionista.....
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Cipayo traidor a Argentina...
Lyovin81 #3 Lyovin81
Casi no se veía venir que este tipejo era otro vendepatrias con bandera. A penas.
ixo #4 ixo
Casualidazzz, carajo!!! xD

Hay quien dice que es consecuencia del "turismo" israelí, por lo que sea... :roll:
