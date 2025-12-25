Nochebuena trágica en Madrid: un menor y un adulto mueren apuñalados

El primer suceso se produjo en la calle Lagartera, en el distrito de Puente de Vallecas. A la llegada de los sanitarios del Summa 112, el joven se encontraba en parada cardiorrespiratoria como consecuencia de una herida por arma blanca en el hemitórax izquierdo. Pese a los intentos de reanimación, solo se pudo certificar su fallecimiento. El segundo homicidio tuvo lugar en la calle Alonso Cano, en el distrito de Chamberí, alrededor de las 5:40 horas. La víctima, un hombre de 63 años, presentaba varias heridas por arma blanca