Si no usas la IA, NO ASCIENDES

Accenture, el gigante de la consultoría, ha decidido dejar de pedir por favor que usen la IA y ha pasado a las amenazas. Según reporta el Financial Times, la empresa está monitorizando el uso semanal de herramientas de IA de sus empleados senior. ¿El objetivo? Vincular ese uso directamente a las promociones de liderazgo. Si no usas la IA, no asciendes. ¿Os queda claro no? Resulta que el problema de adopción no son los juniors, sino los viejos rockeros de la consultoría que se resisten al cambio. Los empleados se quejan de que las herramientas

Connect
No usar la IA hoy en día es como pretender llevar una contabilidad a base de calculadora de mesa.
rojelio
#2 La calculadora es fiable, la IA no...
Gadfly
#3 sigue en tu cueva...
rojelio
#4 La uso a diario (Gemini Pro), y sigue sin servirme para nada que no sea un buscador avanzado. Que si, que como buscador es bueno, pero nada más.
Ferran
#5 Depende a qué te dediques será mejor o peor.
rojelio
#6 Está claro, pero yo todavía no he visto esa panacea que nos publicitan sin descanso.
Ferran
#8 Lo importante son los logros que ya se han alcanzado y la velocidad con la que de están alcanzando nuevos logros, el potencial es enorme.
rojelio
#9 Yo ya peino canas, y he visto muchos productos con un "potencial enorme" quedar reducidos a nichos pequeños, al único uso en el que realmente eran útiles. Y si bien está claro que el "nicho" de la IA es mucho más amplio, eso nunca lo he dudado, lo que yo también tengo claro es que estamos en la fase burbuja que tantas veces he vivido. La tecnología madurará, la burbuja explotará, y entonces si, usaremos la IA en donde sea útil de verdad.
Hasta entonces, yo voy a mantener un prudente escepticismo.
Tx4
#4 Vislumbra la calle.  media
Mangione
#2 Decís unas tonterías tan grandes que uno sólo puede echarse a un lado y dejaros hacer. En vuestro pecado lleváis vuestra penitencia.
