edición general
2 meneos
8 clics

Accenture combate a quienes se niegan a usar IA vinculando los ascensos al uso de la herramienta

La firma, con sede en Dublín, informó a los directores asociados y gerentes senior de que la "adopción regular" de la IA sería un requisito para los ascensos a puestos de liderazgo. [...] Los directivos, con mayor experiencia, suelen sentirse menos cómodos con la tecnología y más apegados a los métodos de trabajo establecidos, afirmaron los ejecutivos, lo que ha llevado a las empresas a adoptar lo que uno de ellos denominó una estrategia de "palo y zanahoria".

| etiquetas: accenture , inteligencia artificial , refinery , synops , consultoría
1 1 0 K 15 tecnología
2 comentarios
1 1 0 K 15 tecnología
reithor #2 reithor
Supongo que usar bien la IA es un factor aquí...
0 K 11
senfet #1 senfet
Relacionada:

La disrupción de la consultoría: cuando el conocimiento se automatiza (Octubre 2025)

www.meneame.net/story/disrupcion-consultoria-cuando-conocimiento-autom
0 K 10

menéame