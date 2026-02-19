Accenture combate a quienes se niegan a usar IA vinculando los ascensos al uso de la herramienta

La firma, con sede en Dublín, informó a los directores asociados y gerentes senior de que la "adopción regular" de la IA sería un requisito para los ascensos a puestos de liderazgo. [...] Los directivos, con mayor experiencia, suelen sentirse menos cómodos con la tecnología y más apegados a los métodos de trabajo establecidos, afirmaron los ejecutivos, lo que ha llevado a las empresas a adoptar lo que uno de ellos denominó una estrategia de "palo y zanahoria".