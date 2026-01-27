edición general
No solo faltan albañiles, también financieros

Según un conocido dicho del mercado financiero, las necesidades del ser humano son tres: conseguir comida, tener una casa, y mantener la deuda fuera del balance. Exceptuando la comida, este dicho relaciona dos realidades íntimamente conectadas: los inmuebles y su financiación. La dificultad de acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas. El año pasado la vivienda subió la friolera de otro 13%, según el INE, agravando aún más los problemas de acceso.

#3 omega7767
"El año pasado la vivienda subió la friolera de otro 13%"

menos mal que tenemos un partido progresista en el gobierno al que hay que seguir votando pq sino llega frijolito :troll:
Bourée #5 Bourée *
Financieros me sobran lo que me falta es dinero :take: :troll:
#2 calaverax
Que hablen con Llados y demás fauna y les mandan a sus subscriptores expertos en inversiones.
Eso sí, puede que no tengan los estudios reglados que exigen, maldita titulitis española
#4 jaramero
La vivienda sube porque se ha convertido en uno de los bienes de inversión más rentables y seguros.

Eso hay que corregirlo gravando más la vivienda como inversión y protegiendo más al inquilino que al casero.
UsuarioXY #6 UsuarioXY
#4 ojalá gobernase una coalición de partidos de izquierdas. Le daría hasta 8 años si hace falta para hacer algo al respecto.
