No solo faltan albañiles, también financieros

Según un conocido dicho del mercado financiero, las necesidades del ser humano son tres: conseguir comida, tener una casa, y mantener la deuda fuera del balance. Exceptuando la comida, este dicho relaciona dos realidades íntimamente conectadas: los inmuebles y su financiación. La dificultad de acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas. El año pasado la vivienda subió la friolera de otro 13%, según el INE, agravando aún más los problemas de acceso.