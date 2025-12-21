"No se puede trasladar al ciudadano que tendrá tren de alta velocidad hasta el último rincón, autovía, se liberarán los peajes, tendrá los mejores trenes y que además se van a bajar los impuestos

Óscar Puente repasa el estado de las principales infraestructuras en varias comunidades autónomas. Defiende las inversiones en cercanías, carreteras y alta velocidad, y critica a gobiernos regionales por exigir más mientras —según afirma— algunas decisiones pasadas dificultan avances actuales. Explica retrasos, planes alternativos de transporte y proyectos en marcha, como el AVE a Cartagena, el Arco Norte en Murcia o el tren de la costa en Málaga. También subraya los límites presupuestarios y jurídicos para eliminar peajes o acelerar obras