"No se puede trasladar al ciudadano que tendrá tren de alta velocidad hasta el último rincón, autovía, se liberarán los peajes, tendrá los mejores trenes y que además se van a bajar los impuestos

Óscar Puente repasa el estado de las principales infraestructuras en varias comunidades autónomas. Defiende las inversiones en cercanías, carreteras y alta velocidad, y critica a gobiernos regionales por exigir más mientras —según afirma— algunas decisiones pasadas dificultan avances actuales. Explica retrasos, planes alternativos de transporte y proyectos en marcha, como el AVE a Cartagena, el Arco Norte en Murcia o el tren de la costa en Málaga. También subraya los límites presupuestarios y jurídicos para eliminar peajes o acelerar obras

YSiguesLeyendo
Óscar, ¿nos vas a contar a qué has ido a China además de a hacerte fotos y disfrutar del viaje, y por qué has vuelto con las manos vacías con CERO acuerdos? cualquier empresa privada que sometiera a sus clientes al maltrato en forma de retrasos, averías, abandonos en los trenes en mitad de la nada sin agua ni nada... habría ya recibido una inspección y se le habría retirado la licencia para operar... pero como es RENFE, pues todo vale!
pitercio
No os gastéis miles de millones en armas para la OTAN y verás como llega la pasta para más cosas.
Marisadoro
#5 Por ejemplo para pagar el rescate a la banca. Que todavía quedan por pagar un porrón de miles de millones.
RegiVengalil
El mayor gasto de las AAPP no es en infraestructuras ni de lejos.

No es ni un 10% del total. Ni un 5%

Este tipo es un demagogo
Marisadoro
#2 ¿Ha dicho que el mayor gasto es en infraestructuras?
jjmf
No, os vamos a subir los impuestos y váis a tener peores servicios.
Mosquitón
Y todo eso en un mes.
