Adiós a los "hombres de negro": España ya ha devuelto más del 75% del rescate de la banca

España será el primer país de la UE que dejará de recibir las visitas semestrales de los técnicos del Mecanismo de Estabilidad y del BCE. En junio de 2012, la UE concedió una ayuda de 41.300 millones para la recapitalización del sistema financiero.
Que yo sepa, ni el BBVA, ni el Santander, ni ninguno de los grandes necesitó rescate ...
Fueron las cajas de ahorro, gestionadas por políticos de todos los signos (azules, rojos, nacionalistas, independentistas, etc ...)
Lo último que leí, es que habían devuelto unos 14.000 millones de los 60.000 millones que recibieron.
El Banco Gallego, era propiedad de la Caixanova, que a su vez se fusionó en 2010 con Caixa Galicia formando NovaCaixaGalicia, que dio lugar en 2011 a NCG Banco ... una Caja de Ahorros.
¿ Algo mas ?
Los españoles les hemos perdonado tanto a ellos como al bipartidismo... Pelillos a la mar!!
Esto es digno de estudio, para un psiquiatra.
Adiós a los "hombres de negro": los españolitos de a pie han devuelto a Europa más del 75% del rescate de las cajas de ahorro (gestionadas por políticos y sindicalistas)
El nivel del fatxapobre que se cree rico es tal que piensa que una gambas son el summum de los manjares.
A la vez, le lame las botas al jefe que le tiene el sueldo congelado desde hace un lustro.
- Los accionistas pierden dinero.
- Los accionistas (son dueños) piden la cabeza de todo el consejo de administración
- Pueden pedir responsabilidades al consejo de administración, que puede responder con su patrimonio (si han hecho una gestion fraudulenta o temeraria)
Si una caja de ahorros quiebra.
- Se le rescata con el dinero de todos, y se perdona al consejo de administración (que son politicos)
PD: En el último escenario te has dejado, por lo que sea, que en ese caso los bancos también salen ganando.
Durante la crisis del euro, el rescate se produjo a casi todo el sector bancario europeo.
"El FMI se confiesa: sacrificó a Grecia para salvar al euro y a los bancos europeos"
Esa cifra que das del Santander, de 62.608 millones de euros, has cortado y copiado lo que te ha interesado.
Tu has cortado y copiado esto .... "Es conocido, por ser un dato público, que el Banco Santander había recibido hasta finales de 2012, 62.608 millones de euros"
Te pongo todo el testo
