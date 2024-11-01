edición general
15 meneos
19 clics
Adiós a los "hombres de negro": España ya ha devuelto más del 75% del rescate de la banca

Adiós a los "hombres de negro": España ya ha devuelto más del 75% del rescate de la banca

España será el primer país de la UE que dejará de recibir las visitas semestrales de los técnicos del Mecanismo de Estabilidad y del BCE. En junio de 2012, la UE concedió una ayuda de 41.300 millones para la recapitalización del sistema financiero.

| etiquetas: bce , ue , banca , españa
14 1 0 K 139 actualidad
21 comentarios
14 1 0 K 139 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 josejon
Y los bancos rescatados cuánto han devuelto?
11 K 119
#3 Daniel2000 *
#1 Los bancos no fueron rescatados.

Que yo sepa, ni el BBVA, ni el Santander, ni ninguno de los grandes necesitó rescate ...

Fueron las cajas de ahorro, gestionadas por políticos de todos los signos (azules, rojos, nacionalistas, independentistas, etc ...)


Lo último que leí, es que habían devuelto unos 14.000 millones de los 60.000 millones que recibieron.
2 K 25
#10 josejon
#3 Y desaparecieron como Cajas de Ahorros y entraron "de gratis" en la banca privada bien saneadas.
1 K 16
Huginn #11 Huginn
#3 ¿Banco de Valencia? ¿Banco Gallego?
0 K 13
#13 Daniel2000
#11 El Banco de Valencia (cuando ocurrió el rescate) su principal accionista / dueño era Bancaja, una Caja de Ahorros.

El Banco Gallego, era propiedad de la Caixanova, que a su vez se fusionó en 2010 con Caixa Galicia formando NovaCaixaGalicia, que dio lugar en 2011 a NCG Banco ... una Caja de Ahorros.


¿ Algo mas ?
2 K 24
#18 Khanbaliq
#3 Al menos, es consciente de su ignorancia

es.wikipedia.org/wiki/Rescate_bancario_español
0 K 7
ipanies #5 ipanies
#1 Porque van a devolver nada si ponemos en el poder a partidos que nunca van a pedir esa devolución??
Los españoles les hemos perdonado tanto a ellos como al bipartidismo... Pelillos a la mar!!
1 K 28
Asimismov #12 Asimismov
#5 pero no pidas a un banco que te condone nada, porque atentas al modelo su negocio.
1 K 19
calde #16 calde
#5 más bien porque los propios partidos dependen de los créditos de esos bancos
0 K 11
#21 Daniel2000 *
#1 No, si al final según Meneame, las Cajas de Ahorro gestionadas por políticos, fueron victimas inocentes que pasaban por allí. Y los malos fueron los bancos.

Esto es digno de estudio, para un psiquiatra.
0 K 6
#2 Daniel2000
Arreglo el titular de PUBLICO


Adiós a los "hombres de negro": los españolitos de a pie han devuelto a Europa más del 75% del rescate de las cajas de ahorro (gestionadas por políticos y sindicalistas)
4 K 37
#6 _219
#2 Por supuesto, a los sindicatos también.  media
2 K -12
HeilHynkel #14 HeilHynkel
#6

El nivel del fatxapobre que se cree rico es tal que piensa que una gambas son el summum de los manjares.

A la vez, le lame las botas al jefe que le tiene el sueldo congelado desde hace un lustro.
2 K 30
#19 _219 *
#14 Los sindicatos deben financiarse por sí mismos, igual que las organizaciones empresariales. Mientras eso no se haga no avanzaremos hacia ninguna parte.
0 K 8
uyquefrio #7 uyquefrio
#2 ¿Y las cajas de ahorros no formaban parte del sistema bancario? :shit:
3 K 28
#8 Daniel2000
#7 Si un banco quiebra ...
- Los accionistas pierden dinero.
- Los accionistas (son dueños) piden la cabeza de todo el consejo de administración
- Pueden pedir responsabilidades al consejo de administración, que puede responder con su patrimonio (si han hecho una gestion fraudulenta o temeraria)

Si una caja de ahorros quiebra.
- Se le rescata con el dinero de todos, y se perdona al consejo de administración (que son politicos)
0 K 6
uyquefrio #17 uyquefrio
#8 Muy bien, y cuando llueve se embarran los piazos, pero ¿las cajas de ahorros formaban parte del sistema bancario o no?

PD: En el último escenario te has dejado, por lo que sea, que en ese caso los bancos también salen ganando.
1 K 13
powernergia #9 powernergia
#2 Lo de que el rescate fue "a las cajas de ahorro" es una mentira mil veces, repetida y totalmente falsa.
Durante la crisis del euro, el rescate se produjo a casi todo el sector bancario europeo.

es.wikipedia.org/wiki/Crisis_del_euro

"El FMI se confiesa: sacrificó a Grecia para salvar al euro y a los bancos europeos"

www.clarin.com/economia/fmi-confiesa-sacrifico-grecia-europeos_0_HJiKY

En España, las Cajas recibieron ayudas directas, pero…   » ver todo el comentario
3 K 45
#20 Daniel2000
#9 ¿Dime cuanto dinero han recibido los bancos y las cajas de ahorro, por separado ?


Esa cifra que das del Santander, de 62.608 millones de euros, has cortado y copiado lo que te ha interesado.
Tu has cortado y copiado esto .... "Es conocido, por ser un dato público, que el Banco Santander había recibido hasta finales de 2012, 62.608 millones de euros"


Te pongo todo el testo
"Como bien saben, el Banco Central Europeo otorga crédito a bajo interés a las entidades financieras…   » ver todo el comentario
1 K 13
#15 Marisadoro
“Los contribuyentes no pondrán ni un euro en la reestructuración” L.Guindos
2 K 27
Estoeslaostia #4 Estoeslaostia
Vaya negosi este de los bancos, nen.
2 K 25

menéame