Óscar Puente: "Estoy valorando seriamente la posibilidad de comprar trenes en China; no es ningún juego"

¿Vamos a comprar trenes a China? Desde luego estoy valorando seriamente la posibilidad de comprar trenes en China, no es ningún juego. Creo que además la industria europea necesita una sacudida, necesita reaccionar y creo que alguien tiene que empezar a hacerlo. ¿De los trenes que ha visto, cuáles son los que más le gustan? El material que he visto es muy bueno, pero ¿dónde está la clave? En tiempos de entrega, en precio… Los tiempos de entrega son inadmisibles. Ahora mismo un fabricante europeo no te da menos de 60 meses de tiempo de entrega.
Luego que si los anti patriotas son otros
Además: ¿De verdad existe alguna alternativa a los trenes Velaro?
No puedes comprar comprar trenes o aviones a un coche o una batidora
Además de que los Avril son una beta, todavía los están retocando para tener un producto finalizado.
Es vergonzoso
Que vergüenza ajena da ver como siempre que los buenos hacen algo malo… se busca las vueltas para defenderlo.
Otra cosa es que tenemos que apostar por el producto patrio…
El Avril se licitó a final de 2016 si mal no recuerdo empezó a circular comercialmente 8 años después
Esa es la realidad
Y como bien dice en la entrevista, esta visita sirve para espabilar a los fabricantes europeos.
Ya se que me dirás que si, pero es que no. Y tu y yo.. lo sabemos
De todas Maneras.. lo que dice “estoy valorando seriamente comprar trenes en china” se arroga la decisión, y además nada de concurso
Los trenes Europeos a parte de tener entregas tardías, son caros y últimamente malos, muy malos, ejem 106.
2025-10-21 CR450: el tren bala más rápido del mundo inicia pruebas en China
China ha comenzado las pruebas operativas del CR450, considerado el tren bala más rápido del mundo. El nuevo modelo de unidad eléctrica múltiple (EMU) está siendo evaluado en la línea de alta velocidad Shanghai–Chongqing–Chengdu, un corredor clave que conecta el este y el suroeste del país.
Desde su presentación a finales del año pasado, el prototipo del CR450 ha superado con éxito múltiples pruebas de rendimiento, alcanzando una velocidad máxima de 450 kilómetros por hora.
espanol.cgtn.com/news/2025-10-21/1980575489583226881/index.html
Hay que asumirlo, pero al mismo tiempo ver cual de las industrias es estratégica de verdad y necesitamos desarrollarla internamente por si hay una crisis y nos cierran el grifo rusos, chinos o americanos. Y el resto de industrias desaparecerán sin remedio en Europa.
Jugada maestra.
Donde ya comenté que en una entrevista monotemática del tren en Hora Veintipico, se exponen muchos datos y realidades de la situación ferroviaria de España.
Tema de los tiempos de entrega, a partir del minuto 46:50.
Y este que es Ingeniero en chupar platanos?
Por poner un ejemplo, reconstruyó la autovía y el ferrocarril afectadaospor la DANA en Valencia en dos semanas. El hijo de perra PePetudo de Mazón no hizo nada de nada de todo lo que le tocaba hacer, ni ese mes ni los diez siguientes, mientras el Ministerio de Óscar Puente fue ejemplo de planificación y ejecución en tiempo récord.
Pero hay que rajar del PSOE porque aquí se viene a lo que se viene: a verter propaganda de derechas para pescar atunes y desmovilizar a los votantes de izquierdas.