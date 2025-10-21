Óscar Puente: "Estoy valorando seriamente la posibilidad de comprar trenes en China; no es ningún juego"

¿Vamos a comprar trenes a China? Desde luego estoy valorando seriamente la posibilidad de comprar trenes en China, no es ningún juego. Creo que además la industria europea necesita una sacudida, necesita reaccionar y creo que alguien tiene que empezar a hacerlo. ¿De los trenes que ha visto, cuáles son los que más le gustan? El material que he visto es muy bueno, pero ¿dónde está la clave? En tiempos de entrega, en precio… Los tiempos de entrega son inadmisibles. Ahora mismo un fabricante europeo no te da menos de 60 meses de tiempo de entrega.