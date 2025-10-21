edición general
Óscar Puente: "Estoy valorando seriamente la posibilidad de comprar trenes en China; no es ningún juego"

Óscar Puente: "Estoy valorando seriamente la posibilidad de comprar trenes en China; no es ningún juego"

¿Vamos a comprar trenes a China? Desde luego estoy valorando seriamente la posibilidad de comprar trenes en China, no es ningún juego. Creo que además la industria europea necesita una sacudida, necesita reaccionar y creo que alguien tiene que empezar a hacerlo. ¿De los trenes que ha visto, cuáles son los que más le gustan? El material que he visto es muy bueno, pero ¿dónde está la clave? En tiempos de entrega, en precio… Los tiempos de entrega son inadmisibles. Ahora mismo un fabricante europeo no te da menos de 60 meses de tiempo de entrega.

#5 #2 El problema son los tiempos de entrega: 60 meses es inasumible. Imagina que te quieres comprar un coche y tardan cinco años en dártelo.
Muy bien!!! Como aquí no hay fabricantes de trenes….

Luego que si los anti patriotas son otros
#2 El problema son los tiempos de entrega: 60 meses es inasumible. Imagina que te quieres comprar un coche y tardan cinco años en dártelo.
#5: Me acuerdo que cuando hicieron los Velaro se hicieron algunos trenes en el TCR de #Valladolor :palm: . ¿Por qué no lo intentan otra vez y se hacen aquí los trenes?

Además: ¿De verdad existe alguna alternativa a los trenes Velaro? :-P
#10 Eso se ha hecho siempre así. Las primeras unidades en origen y el resto de la serie en talleres en España. Se hace así en las licitaciones
#5 un año lleva un amigo esperando para un vw golf, cambiando fechas de entrega
#5 #7 sí, Cuando la decisión la toman los buenos, siempre hay excusas.
#5 No es problema si se prevé la compra con 60 meses de antelación. Que las nuevas líneas y la retirada de unidades antiguas no aparecen de repente, se puede planificar si se quiere.
#31 Los trenes hacen falta ayer. Renfe ahora mismo está muy limitada en el despliegue de nuevos servicios, y cuando se ha abierto en Galicia o Asturias se ha desplegado menos servicios de los previstos inicialmente o se ha retirado material de otras líneas. Hasta la llegada del fallido Avril
#5
No puedes comprar comprar trenes o aviones a un coche o una batidora
#5 o sea, 5 años es inasumible, pero en Madrid yo sigo viendo los trenes viejos de hace literalmente 30 años, mucho mejor mirar a otro lado y comprar a China
#2 60 meses de fecha de entrega. Si son de calidades parecidas, es un factor de peso.
#7: ¿Mejor tren que un Velaro? Lo dudo. :-P
#7 porque pesan menos?
#2 1 palabra por la cual no comprar patrio: talgo
#13: Talgo es de bajo coste, ya tenemos bastantes trenes así y conviene tener una flota variada.

Además de que los Avril son una beta, todavía los están retocando para tener un producto finalizado. :-P
#2 +1 este si que debería ser juzgado por traidor
#14 no hombre, que es de los bueno, mira como lo defienden xD

Es vergonzoso
#14 Estoy seguro de que tú cuando te compras un coche aceptas perfectamente que la SEAT te dé cinco años de plazo de entrega y ni te vas a los alemanes, ni a los americanos,.ni nada. Esperas pacientemente, sí.
#2 tu nunca has comprado nada chino verdad
#28 lo mismo es, claro.

Que vergüenza ajena da ver como siempre que los buenos hacen algo malo… se busca las vueltas para defenderlo.
#29 porque estas con el rollo de los buenos y los malos. No soy de nadie y no he visto aquí, en esta entrevista, que este hombre diga nada que no sea lógico. Filosofia de equipo de futbol.
#28 Un Iphone
#28 pues he viajado en ave y este año en tren en el CR400AF… nada que envidiar e íbamos a 350 entre Shanghai y Pekín.

Otra cosa es que tenemos que apostar por el producto patrio…
#2 El Talgo Avril es un mierdón como un avión y el CAF Oaris que era la competencia española en ese concurso lo vendieron a los Noruegos y a las dos semanas los retiraron por fisuras en los bogies (no al año como el Avril.

El Avril se licitó a final de 2016 si mal no recuerdo empezó a circular comercialmente 8 años después

Esa es la realidad
#2 No lo vas a comprar. Esta metiendo presion a los fabricantes europeos.
#44 ah, que todo es parte del plan
#2 Van a hacer un concurso público, no asignar el contrato a dedo. Si los chinos lo ganan en igualdad de condiciones, es lo que hay.
Y como bien dice en la entrevista, esta visita sirve para espabilar a los fabricantes europeos.
#51 ah, ese argumento lo compramos también para el armamento y eeuu?
Ya se que me dirás que si, pero es que no. Y tu y yo.. lo sabemos

De todas Maneras.. lo que dice “estoy valorando seriamente comprar trenes en china” se arroga la decisión, y además nada de concurso
#54 No me compares el material militar con el civil, por favor :palm: No, no son lo mismo.
La industria europea no sabe reaccionar, se llevaron muchos puestos de trabajo a China para aumentar sus beneficios y ahora recogen lo sembrado. Solo saben responder con aranceles y vetos.
#6 los chinos se adaptan al mercado y los europeos pretenden que el mercado se adapte a ellos.
#11 cuando el libre mercado funciona xD
#6 En realidad lo que pasa es que actúan como si fuesen las antiguas empresas nacionales que no mean fuera de su terreno. Almston y Talgo han vendido trenes fueras de sus fronteras, por ejemplo. Stadler tiene fábrica en España, pero la capacidad de fabricación es vergonzosa. A Talgo por ejemplo se le acumulan los pedidos. Firmar el contrato de Estados Unidos es una bendición y una maldición. Firman con un cliente y no tienen capacidad para entregar trenes a otros clientes sin ver perjudicado el…   » ver todo el comentario
#16 Con un poco de suerte, Ja!, esto sirve para ponerles las pilas a los fabricantes.
Los trenes Europeos a parte de tener entregas tardías, son caros y últimamente malos, muy malos, ejem 106.
prefiero un tren chino a cualquier mierda fabricada por empreas que colaboran con el genocidio
No es tan fácil. Yo estuve viendo fábricas en Shenzen y tampoco firmamos nada en ese viaje.
Por dar más info:

2025-10-21 CR450: el tren bala más rápido del mundo inicia pruebas en China

China ha comenzado las pruebas operativas del CR450, considerado el tren bala más rápido del mundo. El nuevo modelo de unidad eléctrica múltiple (EMU) está siendo evaluado en la línea de alta velocidad Shanghai–Chongqing–Chengdu, un corredor clave que conecta el este y el suroeste del país.
Desde su presentación a finales del año pasado, el prototipo del CR450 ha superado con éxito múltiples pruebas de rendimiento, alcanzando una velocidad máxima de 450 kilómetros por hora.

espanol.cgtn.com/news/2025-10-21/1980575489583226881/index.html
No podemos competir con China en ninguna industria. Ninguna. No sólo por precio sino tambien por tecnología y tiempo de entrega.

Hay que asumirlo, pero al mismo tiempo ver cual de las industrias es estratégica de verdad y necesitamos desarrollarla internamente por si hay una crisis y nos cierran el grifo rusos, chinos o americanos. Y el resto de industrias desaparecerán sin remedio en Europa.
#39 Cuando tienes casi una sexta parte de la población mundial, gobernada por un sistema autocrático y sobretodo con una filosofía de vida/ trabajo/ estado como la que tiene China ... es difícil competir con ellos, era cuestión de tiempo que fueran "el siguiente imperio en emerger"... la cuestión es cuando van a pegar el puñetazo en la mesa dejando en la nada a los usanos, rusos y sobre todo a europa
Cobras para mejorar las infraestructuras. No hables, “hazlo”… Decía el psoe.
El problema de los fabricantes europeos de trenes es que lo hacen casi como artesanía y el proceso es muy lento y caro.
#30 Todos los fabricantes trabajan así, incluso los chinos. Ninguna serie de trenes es lo suficientemente grande como para hacer una cadena de montaje completa. Incluso si los encargara España tendrían medidas de altura de andén, puertas de emergencia, distancia entre asientos, etc. propias, por lo que habria que hacer una serie a medida.
#18: Es que el signo Escorpio {0x264f} ︎es un poco así, tienes que tener cuidado para no dejarte llevar por la pasión. xD
Compramos Talgo para después comprar trenes en China
Jugada maestra.
#26 tú no entiendes mucho de cómo funciona todo ésto verdad?
Muy relacionada:
www.meneame.net/story/transportes-tantea-mayor-fabricante-trenes-alta-

Donde ya comenté que en una entrevista monotemática del tren en Hora Veintipico, se exponen muchos datos y realidades de la situación ferroviaria de España.

youtu.be/I_VC1AiALRk?si=QwcpzQv_YeNwtUXG

Tema de los tiempos de entrega, a partir del minuto 46:50.
Venga venga.. lo llega a decir alguien del PP y arde MNM
Cuando caiga el psoe el gobierno Susanista lo va a fusilar de los primeros
Aquí los rojelios defendiendo al subnormal de puente, si llega a ser EEUU el vendedor estarían echando bilis por los ojos, pero como es china... Pues a come falo con los ojos rasgados.
#33 menudo cuñado. Estás calentando para la cena de Navidad?
Desde cuando un orangután saber comprar trenes??

Y este que es Ingeniero en chupar platanos?
recordatorio: este idiota se ha hecho un tour por China y un montón de fotos a nuestra costa y ha vuelto con las manos vacías sin firmar ningún acuerdo... cara dura!
#4 Llamar idiota a Oscar Puente es muy audaz, tiene fama de ser bastante competente.
#9 es un tío inteligente, pero no siempre lo demuestra. Las formas le pierden.
#9 Absolutamente todo lo que ha hecho Puente ha sido envidiable desde el punto de vista ejecutivo. Algo que los fachas no perdonan, porque les deja en evidencia como la puta mierda de gestores que son.

Por poner un ejemplo, reconstruyó la autovía y el ferrocarril afectadaospor la DANA en Valencia en dos semanas. El hijo de perra PePetudo de Mazón no hizo nada de nada de todo lo que le tocaba hacer, ni ese mes ni los diez siguientes, mientras el Ministerio de Óscar Puente fue ejemplo de planificación y ejecución en tiempo récord.

Pero hay que rajar del PSOE porque aquí se viene a lo que se viene: a verter propaganda de derechas para pescar atunes y desmovilizar a los votantes de izquierdas.
