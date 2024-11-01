edición general
"No nos han hecho caso cuando hemos llamado"

Las compañeras de piso de la estudiante fallecida en la calle Santa Clotilde aseguran que "nos han dicho que la llevemos en taxi" a un hospital

YSiguesLeyendo #1
Tenía el móvil en manos libres y se escuchaba cómo insistían en pedirle el número de la Seguridad Social, en preguntarle que si era de Andalucía, hasta que le han dicho que le apretaran o le dieran un pellizco para reanimarla y que la llevara alguien al hospital
YSiguesLeyendo #2
La Policía llegó antes que emergencias sanitarias del 061... y todo así, vamos a tener que hacer muchas AMAMAs en Andalucía y en todo el Estado hasta que la gente eche vergüenza y deje de llenarse los bolsillos con la muerte de inocentes. por cierto, que lo sucedido es un claro ejemplo de edadismo: como eres joven, pues puedes llamar y pillarte un taxi y que te lleve al hospital... seguro que si quien llama fuera una mujer de 80 años no le hubieran dicho eso... luego que si la juventud es la generación de cristal y blablablá
#3 Acabose
#2 A ver si de una puta vez dejamos de crear enemistad generacional.
SeñorPresunciones #4
Bueno, si vamos juntando el goteo de casos esto ya es una puta salvajada. Alguien ha destrozado la sanidad pública y la atención médica para enriquecerse vendiendo el negocio a la privada y provocando un deterioro brutal de la sanidad y los servicios públicos. Alguien va a tener que pagarlo.
IrMaNDiÑo #5
Ahhhh! Eran estudiantes, tal vez de otra comunidad, así que la asistencia se la den en su centro de salud...
Es más fácil que a un gallego lo atiendan en un hospital en Alemania que en Murcia.
