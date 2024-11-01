edición general
7 meneos
12 clics
El ‘no’ de Junts deja en el aire parte de los 27.000 millones de los fondos europeos pendientes de una docena de leyes

El ‘no’ de Junts deja en el aire parte de los 27.000 millones de los fondos europeos pendientes de una docena de leyes

En Moncloa no terminan de creerse del todo el órdago de Carles Puigdemont, que ha anunciado una ruptura con la que bloquea en la práctica la legislatura. Pedro Sánchez está convencido de que puede seguir adelante lo que le queda de mandato, aunque la producción legislativa se apague en los próximos meses. Lo que sí reconocen en el Gobierno es su preocupación por una serie de reformas pendientes y de las que depende en buena medida el desembolso de los 27.130 millones que faltan por llegar de los fondos europeos, aunque confían en que la........

| etiquetas: gobierno , no de junts , docena de leyes , pendientes , 27.000 millones
6 1 0 K 81 politica
17 comentarios
6 1 0 K 81 politica
Torrezzno #1 Torrezzno
Junts dirá que es culpa del PSOE. Esa es la perversidad de nuestra democracia.
0 K 20
Mala #2 Mala *
#1 Ciertamente la culpa es del PSOE, que nos vendió, a todos, a un partido de derechas que cada día exige más medidas, de derechas, por sus siete votos.
0 K 10
ur_quan_master #6 ur_quan_master *
#2 pues lo que elegimos en las urnas. Ni más ni menos.

Si los caprichos de un partido de derecha radical por siete votos te parecen mal imagínate una mayoría absoluta de derecha radical. Esa era la alternativa al gobierno del PSOE.
1 K 14
Mala #15 Mala
#6 Ya me jodería que nos gobernase la derecha, pero me parece aún peor que nos gobierne la derecha insignificante de una CA. Un partido que se jarta de decir, incluso en el Congreso, que España les importa una mierda.
#10 De entrada, yo voté abun PSOE que juró a través de Sanchez y en varias ocasiones, que nunca habría una amnistía y que fue lo primero para lo que legisló, Que probablemente le hubiese votado igual de haber dicho lo contrario, pero esta costumbre de nuestros políticos de…   » ver todo el comentario
0 K 10
ur_quan_master #16 ur_quan_master *
#15

Los hechos son que la amnistía me la pela. Es bastante preferible La situación actual que la crisis independentista en la que nos sumió el PP. La deuda pública sigue creciendo aprox al mismo ritmo desde 2008. Mientras tanto hay menos paro y la tasa de intereses por ella ha bajado.

Nos merecemos un gobierno mejor? Sin duda. Pero lo que no nos merecemos es un gobierno peor.  media
0 K 11
oceanon3d #10 oceanon3d *
#2 ¿En que nos ha vendido exactamente?

Ya lleva gobernado esta coalición 2 años (y antes otra muchos mas) ; ya es un éxito. Ademas se ha producido 1340 votaciones en el congreso con mas de un 94% de aprobación.

Muchos gobiernos en la UE son de coalición y su longevidad es mucho menor que la del gobierno de España con el Psoe a la cabeza.

Pese a todo y contra toda adversidad, las peores crisis de los últimos 30 años como el COVID y la Guerra en Europa, lo de este gobierno es de notable alto…   » ver todo el comentario
0 K 9
#17 re10
#2 Esto de la democracia y llegar a acuerdos beneficiosos para los que llegan a un acuerdo, no te va mucho a ti, si no és como te gustaría.
0 K 7
sorrillo #3 sorrillo
#1 Puigdemont sigue sin poder volver a España, sí, el PSOE es responsable de ello.
1 K 18
Torrezzno #4 Torrezzno
#3 pues eso. Como todo en política depende de la subjetividad del que lo escribe y del que lo recibe
0 K 20
sorrillo #5 sorrillo
#4 Que Puigdemont aún no puede volver a España es un hecho objetivo. Que el PSOE se comprometió a amnistiarlo es un hecho objetivo.
0 K 11
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
#3 Puigdemont puede volver a España cuando quiera. No hay ningun muro que se lo impida.
0 K 11
sorrillo #8 sorrillo
#7 No puede volver dado que se le amenaza con ponerlo en prisión, en convertirlo en un preso político, como fueron los que acabaron indultados.
1 K 18
Atusateelpelo #11 Atusateelpelo
#8 Repito, no hay ningun muro que le impida volver.
0 K 11
sorrillo #12 sorrillo
#11 Y aún así no puede volver.
1 K 18
Atusateelpelo #13 Atusateelpelo
#12 Hoy mismo puede estar en España si quiere.
0 K 11
sorrillo #14 sorrillo
#13 No puede volver dado que se le amenaza con ponerlo en prisión, en convertirlo en un preso político, como fueron los que acabaron indultados.
0 K 11
#9 meneanet
El 'no' de Junts? también podría poner el 'incumplimiento' del psoe. Qué manipulación tan descarada y cutre de eldiario.es. Se puede escribir un artículo de las consecuencias de dejar pendientes esos fondos sin señalar culpables en el titular, mas sabiendo que no hay un "claro culpable".
1 K 13

menéame