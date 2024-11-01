El ‘no’ de Junts deja en el aire parte de los 27.000 millones de los fondos europeos pendientes de una docena de leyes

En Moncloa no terminan de creerse del todo el órdago de Carles Puigdemont, que ha anunciado una ruptura con la que bloquea en la práctica la legislatura. Pedro Sánchez está convencido de que puede seguir adelante lo que le queda de mandato, aunque la producción legislativa se apague en los próximos meses. Lo que sí reconocen en el Gobierno es su preocupación por una serie de reformas pendientes y de las que depende en buena medida el desembolso de los 27.130 millones que faltan por llegar de los fondos europeos, aunque confían en que la........
| etiquetas: gobierno , no de junts , docena de leyes , pendientes , 27.000 millones
Si los caprichos de un partido de derecha radical por siete votos te parecen mal imagínate una mayoría absoluta de derecha radical. Esa era la alternativa al gobierno del PSOE.
#10 De entrada, yo voté abun PSOE que juró a través de Sanchez y en varias ocasiones, que nunca habría una amnistía y que fue lo primero para lo que legisló, Que probablemente le hubiese votado igual de haber dicho lo contrario, pero esta costumbre de nuestros políticos de… » ver todo el comentario
Los hechos son que la amnistía me la pela. Es bastante preferible La situación actual que la crisis independentista en la que nos sumió el PP. La deuda pública sigue creciendo aprox al mismo ritmo desde 2008. Mientras tanto hay menos paro y la tasa de intereses por ella ha bajado.
Nos merecemos un gobierno mejor? Sin duda. Pero lo que no nos merecemos es un gobierno peor.
Ya lleva gobernado esta coalición 2 años (y antes otra muchos mas) ; ya es un éxito. Ademas se ha producido 1340 votaciones en el congreso con mas de un 94% de aprobación.
Muchos gobiernos en la UE son de coalición y su longevidad es mucho menor que la del gobierno de España con el Psoe a la cabeza.
Pese a todo y contra toda adversidad, las peores crisis de los últimos 30 años como el COVID y la Guerra en Europa, lo de este gobierno es de notable alto… » ver todo el comentario