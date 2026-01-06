edición general
No hay caos en la fragmentación: platos, vasos y espaguetis siguen un mismo patrón al romperse

Cuando un vaso se cae al suelo y se rompe en decenas de pedazos, el resultado parece caótico e impredecible. Sin embargo, si uno se detiene a observar con atención, descubre algo sorprendente: los fragmentos no tienen tamaños al azar. Siempre aparecen muchos trozos pequeños, menos medianos y muy pocos grandes, siguiendo un patrón que se repite una y otra vez en situaciones muy distintas. Este mismo tipo de reparto de tamaños aparece cuando se rompe una barra de vidrio, cuando una plato de cerámica se estrella contra el suelo, (...)

Destrozo #1 Destrozo
Los espaguetis con tomate siguen distinto patrón
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
#1 Sí, las gotas de tomate van a parar a la parte más clara de la ropa del comensal.
CerdoJusticiero #2 CerdoJusticiero
#1 Siendo un patrón que cumple hasta una gota de agua, no estaría yo tan seguro. La diferencia fundamental probablemente será que hay que lanzar los espaguetis con tomate a mucha velocidad contra una pared rígida para conseguir que se fragmenten.
Malinke #3 Malinke
#1 sobre todo cuando caen por la ropa.
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
En mi caso, no seguía un patrón.

Seguía una patrona, zapatilla en mano, para hacerme consciente de mi torpeza.
