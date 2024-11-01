No habrá "compensación ni absorción" en las nóminas SMI

La absorción y compensación perjudican al trabajador porque permiten que las subidas del SMI no se traduzcan en más dinero real. La empresa puede neutralizar la subida manteniendo el sueldo total igual o reduciendo pluses, lo que hace que el salario se estanque mientras suben los precios. Por eso el Gobierno quiere limitarlo: para que las subidas del SMI se noten de verdad en la nómina. La patronal se opone evidentemente a esta medida.