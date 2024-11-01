No habrá "compensación ni absorción" en las nóminas SMI

La absorción y compensación perjudican al trabajador porque permiten que las subidas del SMI no se traduzcan en más dinero real. La empresa puede neutralizar la subida manteniendo el sueldo total igual o reduciendo pluses, lo que hace que el salario se estanque mientras suben los precios. Por eso el Gobierno quiere limitarlo: para que las subidas del SMI se noten de verdad en la nómina. La patronal se opone evidentemente a esta medida.
| etiquetas: smi , nómina , salarios , sueldos , patronal
que no en manos del trabajador, que en lugar de invertirlo se lo gasta
Se lo gasta en las empresas del rico, así que no sé por qué lloran tanto.
La oposición es interesante, demuestra la bajeza moral de los representantes de los empresarios, que no hay que asociar con los empresarios en general.
Las subidas del salario mínimo, por mucho que sean en porcentaje, son una mierda para el que contrata, salvo que sea un inútil y no tenga el margen necesario con lo que mejor se dedica a otra cosa. Para el resto de empresas, el salario mínimo se la sopla, por lo general la gente gana más salvo en curros precarios.
Los ricos no tienen ideología ni ética ni patria . Tienen su dinero.
Y nos venden que si dinero es La Patria que todos debemos defender
Y que nuestros sueldos es una dadiva ellos nos dan por su generosidad.
Que nuestro deber es trabajar y no pedir dinero.
Y el caso maa repugnante lo encuentras en el libro de Padre Rico Padre Pobre, donde te dicen que el dinero está mejor en manos… » ver todo el comentario