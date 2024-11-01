edición general
11 meneos
15 clics
‘No a la guerra’, pero ‘Sí a la OTAN’: la trampa de Pedro Sánchez

‘No a la guerra’, pero ‘Sí a la OTAN’: la trampa de Pedro Sánchez

El gobierno de Sánchez ha vuelto a enarbolar la bandera del “No a la guerra”. Sin embargo, al mismo tiempo, reafirma un rotundo “Sí a la OTAN”, exponiendo una contradicción que resulta insalvable en la práctica. El presidente intenta surfear esta contradicción apelando a un pacifismo retórico que suena bien en mítines y declaraciones institucionales, pero que se desmorona ante la realidad de las obligaciones aliadas: España ha enviado la fragata Cristóbal Colón (F-105), su buque más avanzado, junto al portaaviones francés Charles de Gaulle, ..

| etiquetas: psoe , doble lenguaje , otan , no a la guerra
9 2 5 K 67 actualidad
17 comentarios
9 2 5 K 67 actualidad
Comentarios destacados:      
XtrMnIO #6 XtrMnIO
Vamos a ver, soy de izquierdas pero seamos sensatos, no podemos romper con todo, no somos Corea del Norte.

Los "ya, pero..." sólo ayudan a la derecha cipaya pseudoespañola.
5 K 53
#3 tierramar *
Y no solo están apoyando las guerras de EEUU con el envío de la fragata, sino que Sanchez ha aprobado la ampliación de la base de Rota, con lo cuál va a albergar más destructores yanquis. Albergar destructores yanquis nos pone en la diana de los países atacados por EEUU". www.meneame.net/m/actualidad/ampliacion-base-naval-rota www.meneame.net/m/actualidad/pedro-sanchez-no-guerra-lema-tramposo-seg
3 K 35
Enésimo_strike #8 Enésimo_strike
El que ha escrito ese mondongo no sabe ni lo básico de lo que habla, ni en qué consiste el artículo 5 del tratado de la OTAN ni en qué consiste el acuerdo de defensa mutua de la UE.
2 K 27
#1 tierramar *
LAs guerras no se juegan en la semántica o en los discursos, sino en la realidad: enviar una fragata de guerra es participar en la guerra, la defensa es parte d elas guerras. Es tan absurdo como si el Real Madird diría: "no los defensas no están jugando el partido, sólo defiendn". No se si el PSOE se cree sus propias mentiras o nos toman por tontos.
"Margarita Robles ha insistido en diferenciar “misiones de ataque” de “misiones de defensa”, y Pedro Sánchez ha defendido el envío…   » ver todo el comentario
1 K 23
ur_quan_master #4 ur_quan_master *
#1 Ha enviado una fragata a aguas europeas. Eso no es participar en la guerra ni por asomo.
7 K 67
#13 Toponotomalasuerte
#4 defender una base desde la que atacan los nazis en mi tierra es colaborar con los nazis.
1 K 12
#17 Toponotomalasuerte
#14 por lo pronto, de estar contento con el ya pasé a la suspicacia ... A ver si no la caga, pero lo estoy vigilando.
0 K 9
#9 RecórtateTú
#1 Dónde es la guerra y dónde estála fragata?
Si fueras alemán, francés, finlandés o de algún país que saca pecho por su podría militar pero que después no aportan nada, comprendería tu comentario, pero al suponer q eres español, no entiendo cómo no ves la diferencia.
Lo que hizo España en Irak es participar en un conflicto, lo que hace ahora no.
Llevar tropas o carros/barcos/patatas a un territorio donde se lleva a cabo una guerra significa participar.
Llevar una fragata para patrullar las…   » ver todo el comentario
1 K 17
Jaime131 #2 Jaime131
No pasa ná. Está cabalgando contradicciones.
1 K 21
Pacofrutos #5 Pacofrutos
Ahora viene "Isidoro" y lo critica.  media
0 K 18
Harkon #7 Harkon
Noo aquí los prosélitos del PSOE niegan la mayor a pesar de las evidenciuas, a Aznar lo pusimos todos a bajar de uin burro por poner hospitales y dar apoyo logistico a EEUU para acatar Irak, ahora Sánchez y el gobierno más progresista de la via láctea están haciendo exactamente lo mismo pero haciendo el bien queda con eslóganes vacíos como el cerebro de sus prosélitos lobotomizados por los medios y ahí están. la única diferencia con PP y Vox es que además estos están encantados con lamerle las botas a trump, pero el PSOE lo hace a puertas cerradas para que no lo veáis mientras por fuera dice que no le gusta
0 K 10
a69 #15 a69
No os esforzeis, en España para los haters de derechas no hay zonas grises. Van a explotar las supuestas contradicciones de Sánchez y no les vais a hacer entrar en razón.
0 K 10
#16 okeil
Decir no a la guerra es perfectamente compatible con seguir adheridos a un tratado por el que se juntan fuerzas si es necesario defenderse
0 K 10
#10 Cincocuatrotres
No a la guerra de Iran pero si a la guerra de Ucrania, empezada por los mismos que han empezado la de Iran, solo hace falta mirar el mapa y el frente que se está formando de norte a sur de todo el continente asiatico, la idea de robar los inmensos recursos de Asia siempre ha estado en la mente de las elites europeas y americanas, pero que si Putin es malo, que si los ayatolas son malos etc etc pero matamos a niños como a perros y nos parece bien.
0 K 9
pax0r #12 pax0r
ha enviado mil millones de euros en material militar a Ucrania, eso SI es participar en la guerra
0 K 9
#11 beltraneja
Q pereza de haters de verdad. Ya ni graciosos son.
0 K 7

menéame