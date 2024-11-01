‘No a la guerra’, pero ‘Sí a la OTAN’: la trampa de Pedro Sánchez

El gobierno de Sánchez ha vuelto a enarbolar la bandera del “No a la guerra”. Sin embargo, al mismo tiempo, reafirma un rotundo “Sí a la OTAN”, exponiendo una contradicción que resulta insalvable en la práctica. El presidente intenta surfear esta contradicción apelando a un pacifismo retórico que suena bien en mítines y declaraciones institucionales, pero que se desmorona ante la realidad de las obligaciones aliadas: España ha enviado la fragata Cristóbal Colón (F-105), su buque más avanzado, junto al portaaviones francés Charles de Gaulle, ..