No se enseñará más árabe: la medida en el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura que afecta a más de 200 niños

Pese a que se imparte fuera del horario escolar y es un programa financiado por Marruecos, el acuerdo de Gobierno entre ambas formaciones recoge la supresión del Programa para la Enseñanza de la Lengua Árabe y la Cultura Marroquí. Esta supresión afecta a dos centros escolares del municipio de Talayuela, el CEIP Gonzalo Encabo y el CEIP Juan Güell, que es donde se imparte actualmente la lengua árabe y en ellos participan más de 200 niños.
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Por cierto, en la URSS lo hacían con los Niños de la Guerra. Eso sí lo tenían. Que lo tenga que decir yo...
Por suerte no han visto una biblioteca ni por la tele
racismoarraigo?
No se, quizás alguien puede aclarar el problema que ha quedado resuelto cancelando esas actividades.
Serían capaces de acabar hasta con los cursos ALCE para poner tauromaquía