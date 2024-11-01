No se enseñará más árabe: la medida en el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura que afecta a más de 200 niños

Pese a que se imparte fuera del horario escolar y es un programa financiado por Marruecos, el acuerdo de Gobierno entre ambas formaciones recoge la supresión del Programa para la Enseñanza de la Lengua Árabe y la Cultura Marroquí. Esta supresión afecta a dos centros escolares del municipio de Talayuela, el CEIP Gonzalo Encabo y el CEIP Juan Güell, que es donde se imparte actualmente la lengua árabe y en ellos participan más de 200 niños.