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No se enseñará más árabe: la medida en el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura que afecta a más de 200 niños

No se enseñará más árabe: la medida en el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura que afecta a más de 200 niños

Pese a que se imparte fuera del horario escolar y es un programa financiado por Marruecos, el acuerdo de Gobierno entre ambas formaciones recoge la supresión del Programa para la Enseñanza de la Lengua Árabe y la Cultura Marroquí. Esta supresión afecta a dos centros escolares del municipio de Talayuela, el CEIP Gonzalo Encabo y el CEIP Juan Güell, que es donde se imparte actualmente la lengua árabe y en ellos participan más de 200 niños.

| etiquetas: extremadura , pp , vox , árabe
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15 comentarios
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Comentarios destacados:    
#5 Zerjillo
Esto es racismo puro. No les cuesta nada, no hace ningún daño... Malnacidos.
7 K 98
powernergia #7 powernergia
Payasos.
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#8 tyrrelco
#7 Pobres payasos, ser comparados con esos cobardes de mierda.
2 K 42
Pertinax #9 Pertinax *
#4 En realidad es como si a un niño exiliado en Francia se le enseñase cultura y lengua española en los 40. A estos les parecería estupendo.

Por cierto, en la URSS lo hacían con los Niños de la Guerra. Eso sí lo tenían. Que lo tenga que decir yo...
1 K 38
jonolulu #13 jonolulu *
El día que se enteren que una de las más importantes colecciones de códices árabes del mundo está en la biblioteca de El Monasterio de El Escorial igual les da un parraque.

Por suerte no han visto una biblioteca ni por la tele
1 K 28
Pertinax #1 Pertinax *
Profundos amantes de la cultura. De la suya, si es que tienen alguna.
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#4 hokkien *
#1 esto se hace el árabe lengua oficial y au. Como si no tuviese suficientes hablantes en nuestro país...
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#15 Leon_Bocanegra
Esto es lo que los de vox entiende por racismo arraigo?
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#10 Sacapuntas *
En nada cierran las Escuelas Oficiales de Idiomas. Espera: ¿por qué hasta ahora sí había clases? ¿Ya no hay más sobres?
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yoma #14 yoma
Pues que hagan lo mismo con la religión católica, la financie directamente sus feligreses y se imparta fuera del horario escolar. ¿O es que son unos discriminadores racistas?
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#2 tyrrelco
Cómo esos 200 críos aprendan árabe se acaba Extremadura. Eso no pue sè, pero ya está Abascal pa solucioná er pobrema
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GanaderiaCuantica #11 GanaderiaCuantica
¿Penosos? ¿lamentables? ¿ridículos?
No se, quizás alguien puede aclarar el problema que ha quedado resuelto cancelando esas actividades.
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#12 Emotivo
En la dictadura tampoco se enseñaba el que inglés en los colegios, es muy común entre los radicales reprimir la enseñanza libre.
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#3 kilokilo
Y esta medida, para qué sirve?
Serían capaces de acabar hasta con los cursos ALCE para poner tauromaquía
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Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
#3 Para colgarse la medallita y poder sacar pecho por ganarle una batalla al invasor.
1 K 21

menéame