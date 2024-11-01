edición general
"No cometí ningún error": Trump se niega a pedir disculpas por difusión de video racista contra Michelle y Barack Obama

El presidente estadounidense aseguró que no vio la grabación completa y sólo sabía que trataba de un supuesto fraude electoral.

mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Para un racista, publicar cosas racistas no es un error, es una feature.
#6 omega7767
ojala puedan denunciarlo por 5000 millones de dolares
Mangione #2 Mangione *
Apenas es un narcisista psicópata... Apenas...
#5 omega7767
#2 que ha llegado a la presidencia ...
#9 Suleiman
Eso es de primero de trumpista,jamas admitir que has hecho algo mal, y posteriormente culpar a alguien de tus inutilidad. Aqui tenemos a Ayuso como claro exponente.
XtrMnIO #11 XtrMnIO
Tú eres el error, imbécil.
#4 eugeniodl
Y tiene razón, no cometió ningún error. El error es él.
smilo #7 smilo
#4 el error lo cometieron sus padres de criar a semejante hijo de puta
MIrahigos #3 MIrahigos
Y hace bien, si pide perdón se le desmonta el chiringuito.


es.wikipedia.org/wiki/The_Apprentice_(película)

Siempre negarlo todo.

Es su forma de ser.

Por cierto, para mí es una gentuza despreciable.
#8 sliana
correcto, no fue un error, fue a proposito, fue racista, de mal gusto, infantil, ha costado dinero y electricidad generarlo, y ha sido todo a proposito para cumplir con todos esos puntos porque esta escocido porque le han dado el nobel de la paz (a saber por que) a un negro y a el no.
#10 Bravok1
Un ser tan maravilloso como Trump no puede cometer un error... Es de cajón...
Debería colgar muchos más vídeos así. Ánimo Trump, tu puedes.:popcorn:{popcorn}

Pd: Recomiendo ver civil war. Sobretodo el final.
