21
meneos
41
clics
"No cometí ningún error": Trump se niega a pedir disculpas por difusión de video racista contra Michelle y Barack Obama
El presidente estadounidense aseguró que no vio la grabación completa y sólo sabía que trataba de un supuesto fraude electoral.
etiquetas
trump
racismo
obama
disculpas
casa blanca
17
4
0
K
299
actualidad
12 comentarios
17
4
0
K
299
actualidad
#1
mente_en_desarrollo
Para un racista, publicar cosas racistas no es un error, es una feature.
8
K
115
#6
omega7767
ojala puedan denunciarlo por 5000 millones de dolares
3
K
53
#2
Mangione
*
Apenas es un narcisista psicópata...
Apenas...
1
K
28
#5
omega7767
#2
que ha llegado a la presidencia ...
1
K
28
#12
angelitoMagno
0
K
14
#9
Suleiman
Eso es de primero de trumpista,jamas admitir que has hecho algo mal, y posteriormente culpar a alguien de tus inutilidad. Aqui tenemos a Ayuso como claro exponente.
0
K
13
#11
XtrMnIO
Tú eres el error, imbécil.
0
K
11
#4
eugeniodl
Y tiene razón, no cometió ningún error. El error es él.
1
K
11
#7
smilo
#4
el error lo cometieron sus padres de criar a semejante hijo de puta
1
K
29
#3
MIrahigos
Y hace bien, si pide perdón se le desmonta el chiringuito.
es.wikipedia.org/wiki/The_Apprentice_(película)
Siempre negarlo todo.
Es su forma de ser.
Por cierto, para mí es una gentuza despreciable.
0
K
10
#8
sliana
correcto, no fue un error, fue a proposito, fue racista, de mal gusto, infantil, ha costado dinero y electricidad generarlo, y ha sido todo a proposito para cumplir con todos esos puntos porque esta escocido porque le han dado el nobel de la paz (a saber por que) a un negro y a el no.
0
K
7
#10
Bravok1
Un ser tan maravilloso como Trump no puede cometer un error... Es de cajón...
Debería colgar muchos más vídeos así. Ánimo Trump, tu puedes.
{popcorn}
Pd: Recomiendo ver civil war. Sobretodo el final.
0
K
7
