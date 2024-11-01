edición general
Un niño dobla 50 SSD Samsung por valor de 3.800 dólares

Un niño dobla 50 SSD Samsung por valor de 3.800 dólares

Es en el grupo de Facebook vietnamita "Build PC" donde hemos visto una imagen que representa el dolor de un padre tras ver el desastre que provocó su hijo. Resulta que el padre compró una caja de 50 SSD Samsung M.2, cada uno con 512 GB y en total costaron 3.800 dólares. Fue su hijo que quizá los vio como un juguete o simplemente estaba aburrido o tenía curiosidad si aguantarían al intentar doblarlos y como podemos ver en la imagen, logró doblar y romper prácticamente todos.

comentarios
#3 Pivorexico
Si los dobló ahora son de 1 terabyte ?
Iori #4 Iori
#3 No, ahora son 7600€ :troll:
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Pues ya tendría 100 :troll:
jonolulu #2 jonolulu *
Y yo pensando que había doblado su valor al venderlos.... :shit:
#5 naish73
Futuro informático de c/Génova :troll:
Benzo #8 Benzo
D.E.P. (no lo digo por las memorias ...) :-D :-P
maldia #7 maldia
Seguro que da gustillo como romper plástico de burbujas.
#6 bizcobollo *
¿Bender Bending Rodriguez?
#9 Tiranoc
El muchacho ha hecho bien en aprovechar la situación, yo nunca he tenido la oportunidad de doblar toda esa cantidad de memorias y hacerlo a mi edad ya se vería un poco raro.

Por cierto, una tienda que se llama "Tiến Đạt"...poco original pero bueno.
