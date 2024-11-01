Un niño dobla 50 SSD Samsung por valor de 3.800 dólares

Es en el grupo de Facebook vietnamita "Build PC" donde hemos visto una imagen que representa el dolor de un padre tras ver el desastre que provocó su hijo. Resulta que el padre compró una caja de 50 SSD Samsung M.2, cada uno con 512 GB y en total costaron 3.800 dólares. Fue su hijo que quizá los vio como un juguete o simplemente estaba aburrido o tenía curiosidad si aguantarían al intentar doblarlos y como podemos ver en la imagen, logró doblar y romper prácticamente todos.