Ni el clima, ni el plomo, ni los bárbaros. Las verdaderas causas de la caída del imperio romano en occidente

La caída del Imperio en Occidente, como Estado, fue causada por los propios emperadores, senadores, cortesanos y generales romanos. Fueron ellos quienes arruinaron la mitad occidental del Imperio con su desmedida ambición de oro y poder. La clave del éxito de Oriente radicó en su mayor dinamismo económico, el menor poder de sus élites senatoriales y la división del mando militar, que impidió que un general eclipsara al emperador.