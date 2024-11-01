edición general
10 meneos
96 clics
Ni el clima, ni el plomo, ni los bárbaros. Las verdaderas causas de la caída del imperio romano en occidente

Ni el clima, ni el plomo, ni los bárbaros. Las verdaderas causas de la caída del imperio romano en occidente

La caída del Imperio en Occidente, como Estado, fue causada por los propios emperadores, senadores, cortesanos y generales romanos. Fueron ellos quienes arruinaron la mitad occidental del Imperio con su desmedida ambición de oro y poder. La clave del éxito de Oriente radicó en su mayor dinamismo económico, el menor poder de sus élites senatoriales y la división del mando militar, que impidió que un general eclipsara al emperador.

| etiquetas: historia , roma , occidente , imperio
8 2 0 K 215 Roma
8 comentarios
8 2 0 K 215 Roma
Ripio #1 Ripio
Por el diseño del blog, sugiero leerlo en "modo lectura"·
2 K 60
joffer #5 joffer
#1 Sólo a una mente perturbada se le ocurre poner esa tipología, ese tamaño de letra y esa transparencia.
0 K 11
themarquesito #2 themarquesito
Como con todos los procesos históricos, fue algo multicausal y complejo. El artículo desgrana muy bien las cosas
1 K 40
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Así, nunca es por una sola causa ... pero la traición de los poderosos y los magnates suele estar siempre entre dichas causas. La casualidad. :troll:
0 K 20
pitercio #4 pitercio
Destaca la imposibilidad de establecer el impuesto a las grandes fortunas :roll:
0 K 11
andando #6 andando
algun informatico tendrian
0 K 10
#7 Tecar
Lo que acabó con el imperio fueron blogs como este.
La población moría o huía despavorida al intentar leerlos.
:troll:
0 K 7

menéame