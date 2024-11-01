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Netanyahu acaba de admitir que Israel atacó a «familiares de miembros del cuerpo Basij» (EN)  

Netanyahu afirma que Israel atacó a «los familiares de los miembros del Basij» durante la guerra.

| etiquetas: genocidio , crímenes , israel , irán , basij , sionismo
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4 comentarios
21 4 0 K 360 actualidad
Tkachenko #1 Tkachenko
Confesando crímenes de guerra ante las cámaras. Así de impunes se ven :ffu: :ffu:
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Chakotay #2 Chakotay *
Admitiendo crímenes de guerra que quedaran impunes. ¿Donde estan las sanciones de la UE aquí?
4 K 55
XtrMnIO #3 XtrMnIO
"Si, somos criminales, somos genocidas. Y qué, payasos??"
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Cehona #4 Cehona
Haciendo caja con los 20€ de Ester Muñoz para Eurovisión.
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