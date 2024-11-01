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Netanyahu acaba de admitir que Israel atacó a «familiares de miembros del cuerpo Basij» (EN)
Netanyahu afirma que Israel atacó a «los familiares de los miembros del Basij» durante la guerra.
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