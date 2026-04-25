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Un ñeta mata a un trinitario en Vallecas en plena guerra civil de los 12 'coros' que luchan por el control y la "pureza dominicana"
Así es la guerra civil de los Trinitarios en Vallecas.
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#7
soberao
*
Estas noticias son el porno para los periodistas y los lectores del Español y el Inmundo, mejor que la viagra y logra erecciones más grandes: inmigrantes liándola y encima matándose entre ellos. La noticia que va a dar la vuelta en las redes sociales y los foros de discusiones de cuñados y demás gañanes.
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#11
Icelandpeople
#7
¿Vives en Madrid?
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#13
Postmeteo
#7
se va a quedar en una anécdota y nada más, no va a dar la vuelta nada. lo raro es que haya llegado incluso a titulares, pues no es la primera.
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#1
Dj_Skala
Son sus costumbres...
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#2
Icelandpeople
#1
Está quedando todo estupendamente...
www.meneame.net/story/gran-acampada-ilegal-personas-sin-hogar-corazon-
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#9
alfre2
Colau dimisión!!
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#12
josde
#9
"No te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena".
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#19
spacos
#12
Perdona, pero eso díselo a los señoritos que los contratan para repartir, de cuidadores, cocineros etc. Son los que contratan los que atraen a esta gente por 4 duros, porque no les da la gana pagar un buen salario a un "español de bien".
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#3
taSanás
Esto siempre ha pasado, nada que ver con la inmigración.
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#4
Icelandpeople
#3
En los 80 también pasaba.
Y en 1732 ni te cuento.
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#5
EISev
#4
jo, yo iba a decir 1766 que soy un clásico
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#10
Postmeteo
#3
De verdad eh ¿a quien se le ocurriría insinuar que las guerras entre bandas latinas se deben a la inmigración de latinos?
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#18
taSanás
*
#10
a un racista
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#8
plotz
Se llamaba dealer?
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#14
Io76
En Madriz no hay policia o la destinan toda a proteger a los Cayetanos de Chamberí?
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#15
Seat127
#14
están todos infiltrados en grupos de batucada
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#16
Io76
#15
En efecto, es al asociacionismo de movimientos sociales es a quienes tienen miedo estos fachos.
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#17
SAICUB
Si solo se mataran entre ellos todo bien.
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#6
Zamarro
Pureza? Un dominicano hablando de pureza? No pronunciar la R no es ninguna pureza
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menéame
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Y en 1732 ni te cuento.