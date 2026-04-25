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Un ñeta mata a un trinitario en Vallecas en plena guerra civil de los 12 'coros' que luchan por el control y la "pureza dominicana"

Un ñeta mata a un trinitario en Vallecas en plena guerra civil de los 12 'coros' que luchan por el control y la "pureza dominicana"

Así es la guerra civil de los Trinitarios en Vallecas.

| etiquetas: violencia , madrid , homicidios , apuñalamientos
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19 comentarios
16 3 1 K 182 actualidad
Comentarios destacados:    
#7 soberao *
Estas noticias son el porno para los periodistas y los lectores del Español y el Inmundo, mejor que la viagra y logra erecciones más grandes: inmigrantes liándola y encima matándose entre ellos. La noticia que va a dar la vuelta en las redes sociales y los foros de discusiones de cuñados y demás gañanes.
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#11 Icelandpeople
#7 ¿Vives en Madrid?
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Postmeteo #13 Postmeteo
#7 se va a quedar en una anécdota y nada más, no va a dar la vuelta nada. lo raro es que haya llegado incluso a titulares, pues no es la primera.
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Dj_Skala #1 Dj_Skala
Son sus costumbres...
1 K 16
alfre2 #9 alfre2
Colau dimisión!!
0 K 11
josde #12 josde
#9 "No te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena".
3 K 65
spacos #19 spacos
#12 Perdona, pero eso díselo a los señoritos que los contratan para repartir, de cuidadores, cocineros etc. Son los que contratan los que atraen a esta gente por 4 duros, porque no les da la gana pagar un buen salario a un "español de bien".
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taSanás #3 taSanás
Esto siempre ha pasado, nada que ver con la inmigración.
2 K 10
#4 Icelandpeople
#3 En los 80 también pasaba.

Y en 1732 ni te cuento.
6 K 73
#5 EISev
#4 jo, yo iba a decir 1766 que soy un clásico
1 K 29
Postmeteo #10 Postmeteo
#3 De verdad eh ¿a quien se le ocurriría insinuar que las guerras entre bandas latinas se deben a la inmigración de latinos?
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taSanás #18 taSanás *
#10 a un racista :roll:
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plotz #8 plotz
Se llamaba dealer?
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Io76 #14 Io76
En Madriz no hay policia o la destinan toda a proteger a los Cayetanos de Chamberí?
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#15 Seat127
#14 están todos infiltrados en grupos de batucada :troll:
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Io76 #16 Io76
#15 En efecto, es al asociacionismo de movimientos sociales es a quienes tienen miedo estos fachos.
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SAICUB #17 SAICUB
Si solo se mataran entre ellos todo bien.
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#6 Zamarro
Pureza? Un dominicano hablando de pureza? No pronunciar la R no es ninguna pureza
1 K -1

menéame