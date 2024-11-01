El negocio familiar de Trump retrasa el lanzamiento del smartphone dorado de 499 dólares [ENG]

Grabado con una bandera estadounidense, el T1 se prometió inicialmente para agosto y la web sigue indicando que se lanzará “a finales de este año”. Los clientes deben pagar 100 dólares para reservar el dispositivo. El lanzamiento del T1 se produjo poco después de que Trump criticara a Apple por sus planes de trasladar la producción de los iPhone destinados al mercado estadounidense de China a India. Sigue sin estar claro quién podría fabricar el terminal T1, dado el bajo nivel de producción nacional de smartphones en Estados Unidos.