El negocio familiar de Trump retrasa el lanzamiento del smartphone dorado de 499 dólares [ENG]

Grabado con una bandera estadounidense, el T1 se prometió inicialmente para agosto y la web sigue indicando que se lanzará “a finales de este año”. Los clientes deben pagar 100 dólares para reservar el dispositivo. El lanzamiento del T1 se produjo poco después de que Trump criticara a Apple por sus planes de trasladar la producción de los iPhone destinados al mercado estadounidense de China a India. Sigue sin estar claro quién podría fabricar el terminal T1, dado el bajo nivel de producción nacional de smartphones en Estados Unidos.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Otra estafa más de la familia Trump? xD
4
Penetrator #7 Penetrator
#1 Es el negocio perfecto: ¿para qué perder tiempo fabricando cosas para venderlas cuando puedes simplemente coger el dinero de las reservas y quedártelo? Máximo beneficio con una inversión ridícula. Es lo bueno de tener inmunidad absoluta: te simplifica la vida mogollón, y los negocios no digamos.
0
#2 endy
Que llamen a los de Zetta
2
yopasabaporaqui #4 yopasabaporaqui
Si le pones una banderita a un mojón, lo compran. Alucino con esta gente.
2
#5 UNX
Lo mejor de estafar a sus votantes es que le volverán a votar.
1
Mltfrtk #3 Mltfrtk
Titular muy largo, yo lo habría dejado así: "El negocio familiar de Trump retrasa".
0
#6 Donlixo
No han conseguido borrarle aún el "Made in China"...
0

