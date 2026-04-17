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El negocio crece: España tiene ya más universidades privadas que públicas

El negocio crece: España tiene ya más universidades privadas que públicas

La reciente aprobación de la Universidad de Mallorca sitúa a los centros que buscan negocio a la cabeza con 25 frente a 24

| etiquetas: universidades , privatización
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6 comentarios
19 4 0 K 157 actualidad
Mark_ #1 Mark_
Esto no es casualidad, por si alguien es tan inocente de pensarlo. Es un plan que se inicio hace décadas, que continúa con la Sanidad y finaliza con las pensiones.

El capitalismo necesita fagocitar hasta el último resquicio de recursos sociales y tomar el control absoluto de nuestras vidas para seguir creciendo. Es eso, o colapsar.
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Poplíteo #2 Poplíteo
#1 No hay duda.
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Fariseo #5 Fariseo
#1 Vaya desgracia para las próximas generaciones
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Mark_ #6 Mark_
#5 tendremos suerte si los de los 80 aún tenemos algo parecido a una pensión. Solo hace falta un gobierno de PP y VOX para perderlo todo.
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Feindesland #3 Feindesland
¿Y nos preguntamos por qué hay tanta demanda?

no, eso otro día...

:palm:
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#4 JanSolo
Voy a decirlo una vez más. Se contrata primero a los de las universidades públicas y solo si no se presenta nadie de la pública luego ya se seleccionan de la privada. No se me ocurriría nunca contratar a alguien de la privada basándome en las calificaciones de su expediente, por eso tenemos test de conocimientos, porque las notas de las universidades privadas rara vez reflejan las capacidades reales de los individuos. Muchos años de experiencia seleccionando personal técnico cualificado me lo aseguran. ¿Motivos? No voy a entrar a valorarlos pero creo que está bastante claro.
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menéame