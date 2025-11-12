·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5327
clics
Juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en directo: La Abogacía muestra a la sala mensajes recortados por la UCO
3474
clics
Discurso de Gabriel Rufián en el congreso. Hoy 12/11/2025
3313
clics
Críticas a la portada de 'El Mundo' sobre el fiscal general: "¿Dónde habéis hecho la encuesta, en la redacción?"
4485
clics
El ministro Cuerpo se lanza ahora a hablar en chino ante los empresarios en Chengdú
3529
clics
¿Por qué los disquetes solían tener exactamente 1,44 MB de capacidad de almacenamiento?
más votadas
626
Los bloqueos de LaLiga están cortando el acceso incluso a webs de hospitales y apps de herramientas sanitarias
482
Podemos lanza un "plan para reventar a la derecha" para intervenir el CGPJ, bajar alquileres y un referéndum sobre monarquía: "Con esto ganaremos las elecciones"
425
Discurso de Gabriel Rufián en el congreso. Hoy 12/11/2025
519
El Congreso de EEUU difunde un correo en el que Epstein afirma que Trump “pasó horas” con una de las víctimas en la casa del millonario pederasta
395
Sánchez, a Feijóo: "En Madrid manda menos que Jar Jar Binks en el Senado Galáctico"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
45
clics
Por qué necesitamos pensar menos para vivir mejor
La enfermedad de pensar nos afecta en estos tiempos en los que la sobreinformación y los estímulos nos dispersan. Si dejamos de pensar sobre tantas cosas, nos relajamos
|
etiquetas
:
ryunosuke koike
,
mindfulness
,
enfermedad
5
2
1
K
47
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
2
1
K
47
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
CharlesBrowson
depende, no a todos se les da bien eso, y a otros les falta justamente lo contrario
1
K
14
#5
javierchiclana
"Este artículo es solo para usuarios registrados".
0
K
13
#7
VFR
#5
no estoy registrado y lo leo perfecto
0
K
8
#3
chavi
Los cojones.
Lo que necesitamos es pensar más, no aun menos
0
K
11
#4
camperuso
#3
igual lo que necesitamos es pensar mejor, o más selectivamente, y pensar menos en mierdas varias
0
K
7
#6
alcama
#3
Supongo que se refiere a no obsersionarse con ciertos temas , más que actuar sin pensar , que lleva a la irresponsabilidad
0
K
9
#2
kondnado
Menos pensar y mas obedecer, diría Goebbels
0
K
6
#8
reivaj01
#2
Y el presidente Camacho
0
K
14
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Lo que necesitamos es pensar más, no aun menos