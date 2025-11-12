edición general
Por qué necesitamos pensar menos para vivir mejor

La enfermedad de pensar nos afecta en estos tiempos en los que la sobreinformación y los estímulos nos dispersan. Si dejamos de pensar sobre tantas cosas, nos relajamos

CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
depende, no a todos se les da bien eso, y a otros les falta justamente lo contrario
javierchiclana #5 javierchiclana
"Este artículo es solo para usuarios registrados".
#7 VFR
#5 no estoy registrado y lo leo perfecto
#3 chavi
Los cojones.
Lo que necesitamos es pensar más, no aun menos
camperuso #4 camperuso
#3 igual lo que necesitamos es pensar mejor, o más selectivamente, y pensar menos en mierdas varias
alcama #6 alcama
#3 Supongo que se refiere a no obsersionarse con ciertos temas , más que actuar sin pensar , que lleva a la irresponsabilidad
#2 kondnado
Menos pensar y mas obedecer, diría Goebbels
reivaj01 #8 reivaj01
#2 Y el presidente Camacho
