"Sé lo que se necesita": Harris explica por qué está pensando en postularse a la presidencia en 2028 (ENG)

La exvicepresidenta Kamala Harris confirmó el viernes, durante la Convención Nacional de la Red de Acción de 2026, que está "considerando" presentarse a las elecciones presidenciales de 2028, en sus declaraciones públicas más abiertas hasta la fecha sobre su futuro político. “Mira, puede que sí, puede que sí. Lo estoy pensando. Lo estoy pensando”