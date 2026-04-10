"Sé lo que se necesita": Harris explica por qué está pensando en postularse a la presidencia en 2028 (ENG)

La exvicepresidenta Kamala Harris confirmó el viernes, durante la Convención Nacional de la Red de Acción de 2026, que está "considerando" presentarse a las elecciones presidenciales de 2028, en sus declaraciones públicas más abiertas hasta la fecha sobre su futuro político. “Mira, puede que sí, puede que sí. Lo estoy pensando. Lo estoy pensando”
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Esperemos que no se atreva a presentarse.
Es escucharla hablar y morir del sopor. Además, lo de apoyar el genocidio es directamente asqueroso.
Luego llorarán, que si no les han votado mucho, que si los votantes de Trump han ido todos pero los demócratas ha habido abstención, que si cómo puede ser si era mujer y además racializada, que si qué ha pasao primo...
Trump ganó sus dos elecciones contra mujeres, y en la segunda (no recuerdo si fue un documental o artículo) ya se comentaba la idea que si los demócratas hubieran presentado un hombre, Trump no hubiera ganado.