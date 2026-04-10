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"Sé lo que se necesita": Harris explica por qué está pensando en postularse a la presidencia en 2028 (ENG)

"Sé lo que se necesita": Harris explica por qué está pensando en postularse a la presidencia en 2028 (ENG)

La exvicepresidenta Kamala Harris confirmó el viernes, durante la Convención Nacional de la Red de Acción de 2026, que está "considerando" presentarse a las elecciones presidenciales de 2028, en sus declaraciones públicas más abiertas hasta la fecha sobre su futuro político. “Mira, puede que sí, puede que sí. Lo estoy pensando. Lo estoy pensando”

| etiquetas: kamala , usa , presidenta , elecciones , 2028
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13 comentarios
2 1 0 K 33 politica
Comentarios destacados:      
Lord_Cromwell #1 Lord_Cromwell
¿Ya se ha aclarado si sólo va a apoyar a los palestinos o sólo a los israelíes?
6 K 94
#2 luckyy
#1 dira que israel tiene derecho a defenderse como ya dijo
5 K 73
josde #7 josde
#2 Una Trump demócrata y mas joven nada mas.
1 K 31
#5 Grahml
Tenemos a Trump por culpa de Harris y obviamente de Biden.

Esperemos que no se atreva a presentarse.

Es escucharla hablar y morir del sopor. Además, lo de apoyar el genocidio es directamente asqueroso.
6 K 93
Supercinexin #8 Supercinexin
Killary 2.0: OTANista, sionista, intervencionista, imperialista y, en lo económico, Neo-Liberalismo.

Luego llorarán, que si no les han votado mucho, que si los votantes de Trump han ido todos pero los demócratas ha habido abstención, que si cómo puede ser si era mujer y además racializada, que si qué ha pasao primo...
5 K 87
#3 concentrado
Primero ha de ganar las primarias del partido demócrata, que con los jóvenes que hay en algunas ciudades y estados no lo tendrá fácil. Ilusionan bastante más que ella.
2 K 40
Un_señor_de_Cuenca #11 Un_señor_de_Cuenca *
#3 Ya se podría presentar Majdani, por ver qué dice. Porque esta ya sabemos de qué va. Más guerra, intervencionismo y apoyo a Israel.
0 K 15
CerdoJusticiero #9 CerdoJusticiero
La candidata favorita de cualquiera de los posibles sucesores de Trump, sin duda.
2 K 38
#6 Pepis
Sin conocer EEUU profundamente, diría que son demasiado machistas como para elegir una mujer.
Trump ganó sus dos elecciones contra mujeres, y en la segunda (no recuerdo si fue un documental o artículo) ya se comentaba la idea que si los demócratas hubieran presentado un hombre, Trump no hubiera ganado.
1 K 21
Jointhouse_Blues #10 Jointhouse_Blues
#6 Si a pesar de su racismo, eligieron a un negro, y después a un naranja, cualquier cosa puede colar.
0 K 10
azathothruna #12 azathothruna
#6 En 2016 tenian a Sanders, pero lo sabotearon por la Killary
1 K 26
Asimismov #13 Asimismov
#12 lo mismo que a Corbin en el R.U.
1 K 26
azathothruna #4 azathothruna
Esta inocente cree que habra elecciones
0 K 14

menéame