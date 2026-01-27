·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9723
clics
Nuevo Bulo en El In-Mundo
5848
clics
Sitio web de Homer Simpson en el año 2000
7462
clics
Un diputado lee un discurso hecho por ChatGPT y no borra el final
4971
clics
Repetir palabras no es hablar
3764
clics
¿Quién se puede alegrar de que cierre una librería?
más votadas
367
España logra rebajar la tasa de paro por debajo del 10% por primera vez en 18 años
522
Feijóo pide que Puente dimita porque el Gobierno "nos ha llenado de datos" y el choteo es épico: "Dimisión por exceso de información. La primera vez que lo oigo"
421
Feijóo, no me engañas: demostré en el Congreso siete años de abandono ferroviario del PP
308
ICE acusado de torturar sexualmente a migrantes en el antiguo campo de la Segunda Guerra Mundial Fort Bliss, entre más de 80 violaciones denunciadas [Eng]
540
Agentes de ICE están aplastando deliberadamente los testículos de niños y hombres en un centro de tortura de Texas (EN)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
17
meneos
78
clics
Natalie Portman habla al borde del llanto sobre el gobierno de Trump y el ICE: "Están siendo abusivos y totalitarios, tienen que parar"
"El gobierno federal, y en particular el ICE, está siendo tan abusivo y totalitario, que es absolutamente indignante y tiene que terminar, tiene que acabar", sentenció.
|
etiquetas
:
natalie portman
,
trump
,
ice
14
3
0
K
58
actualidad
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
3
0
K
58
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
Dav3n
*
Sin duda, Natalie, están siendo injustos y totalitarios, igual que en Irak, Libia, Siria, Afganistán, América Latina y el largo etcétera de abusos imperiales que EEUU lleva a sus espaldas.
Enhorabuena por descubrirlo, ahora a ver si os afecta igual cuando pase fuera de vuestras fronteras.
7
K
94
#11
makinavaja
#5
Es que esta vez los abusados son wasp, y eso duele!!!!
0
K
12
#12
cax
Menos lloros y más actuar. Solo cuando los nazis del ICE, la Gestapo de Trump, han matado a personas blancas la sociedad estadounidense está reaccionando. Como dice
#5
, a ver si se pronuncian también cuando Estados Unidos siga cometiendo actos de piratería y contra la humanidad en otros rincones del planeta menos visibilizados.
0
K
10
#14
cenutrios_unidos
#5
Dios les bendiga con una buena guerra civil.
0
K
15
#15
Mark_
#5
¿esperabas que se detuviese a hablar de TODOS esos casos durante una entrevista de un minuto?
0
K
11
#16
Dav3n
#15
No, lo que si esperaba era algún comentario como el tuyo
0
K
12
#1
Blackat
Se merece otro oscar y un novio
2
K
18
#2
Tok_Tok
#1
¿Y si prefiere una novia? ¿Que piensas hacer con su actual pareja?
0
K
7
#6
Blackat
#2
Tanguy Destable es su actual parejo. Obviamente no la estabiliza a nivel hormal, vamos que no esta bien.
Si quiere una novia, le propongo un trio, por que tendriamos los mismos gustos.
0
K
7
#9
Tok_Tok
#6
¿Algo que aportar que de menos repelús?
1
K
14
#7
hokkien
#2
3 es impareja
0
K
10
#4
Urasandi
Recordemos la por
www.lasexta.com/noticias/internacional/natalie-portman-la-enemiga-de-i
0
K
11
#10
Jacusse
Natalie tiene razón aquí.
No la tiene cuando defiende el sionismo.
0
K
11
#3
eltxoa
Blue-collar workers agains ICE!!!
0
K
11
#8
ostiayajoder
#3
Los q sigan vivos y no esten en carceles.
0
K
9
#13
nanustarra
Para abusos los que defiende ella en Palestina
0
K
7
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Enhorabuena por descubrirlo, ahora a ver si os afecta igual cuando pase fuera de vuestras fronteras.
Si quiere una novia, le propongo un trio, por que tendriamos los mismos gustos.
No la tiene cuando defiende el sionismo.