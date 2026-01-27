edición general
17 meneos
78 clics
Natalie Portman habla al borde del llanto sobre el gobierno de Trump y el ICE: "Están siendo abusivos y totalitarios, tienen que parar"

Natalie Portman habla al borde del llanto sobre el gobierno de Trump y el ICE: "Están siendo abusivos y totalitarios, tienen que parar"

"El gobierno federal, y en particular el ICE, está siendo tan abusivo y totalitario, que es absolutamente indignante y tiene que terminar, tiene que acabar", sentenció.

| etiquetas: natalie portman , trump , ice
14 3 0 K 58 actualidad
16 comentarios
14 3 0 K 58 actualidad
Comentarios destacados:    
#5 Dav3n *
Sin duda, Natalie, están siendo injustos y totalitarios, igual que en Irak, Libia, Siria, Afganistán, América Latina y el largo etcétera de abusos imperiales que EEUU lleva a sus espaldas.

Enhorabuena por descubrirlo, ahora a ver si os afecta igual cuando pase fuera de vuestras fronteras.
7 K 94
makinavaja #11 makinavaja
#5 Es que esta vez los abusados son wasp, y eso duele!!!! :-D :-D :-D
0 K 12
cax #12 cax
Menos lloros y más actuar. Solo cuando los nazis del ICE, la Gestapo de Trump, han matado a personas blancas la sociedad estadounidense está reaccionando. Como dice #5, a ver si se pronuncian también cuando Estados Unidos siga cometiendo actos de piratería y contra la humanidad en otros rincones del planeta menos visibilizados.
0 K 10
cenutrios_unidos #14 cenutrios_unidos
#5 Dios les bendiga con una buena guerra civil.
0 K 15
Mark_ #15 Mark_
#5 ¿esperabas que se detuviese a hablar de TODOS esos casos durante una entrevista de un minuto?
0 K 11
#16 Dav3n
#15 No, lo que si esperaba era algún comentario como el tuyo :troll:

xD
0 K 12
Blackat #1 Blackat
Se merece otro oscar y un novio
2 K 18
#2 Tok_Tok
#1 ¿Y si prefiere una novia? ¿Que piensas hacer con su actual pareja?
0 K 7
Blackat #6 Blackat
#2 Tanguy Destable es su actual parejo. Obviamente no la estabiliza a nivel hormal, vamos que no esta bien.

Si quiere una novia, le propongo un trio, por que tendriamos los mismos gustos.
0 K 7
#9 Tok_Tok
#6 ¿Algo que aportar que de menos repelús?
1 K 14
#7 hokkien
#2 3 es impareja
0 K 10
#10 Jacusse
Natalie tiene razón aquí.

No la tiene cuando defiende el sionismo.
0 K 11
eltxoa #3 eltxoa
Blue-collar workers agains ICE!!!
0 K 11
ostiayajoder #8 ostiayajoder
#3 Los q sigan vivos y no esten en carceles.
0 K 9
nanustarra #13 nanustarra
Para abusos los que defiende ella en Palestina
0 K 7

menéame