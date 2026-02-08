edición general
La natalidad se hunde en todo el planeta: ¿vamos hacia un mundo sin personas?

No vamos hacia un mundo sin personas, pero sí a uno diferente. El año 2026 ha arrancado con un llamativo dato demográfico de escala continental que ha tenido poca repercusión en el debate público internacional. Por primera vez en la historia, la tasa de fertilidad de América Latina en su conjunto se ha situado por debajo de la de Estados Unidos, que actualmente está en 1,6 hijos por mujer. Que en países como Brasil, Argentina, Uruguay, Chile o Colombia nazcan hoy menos bebés proporcionalmente es llamativo.

ingenierodepalillos
Somos una barbaridad de gente, no, no vamos hacia un mundo sin personas a no ser que lo colapsemos, que es de lo que sí vamos camino de.
inventandonos
Y mientras denostamos a Julio Iglesias, que era el único que hacía algo para combatirlo. Jamás te lo perdonaré, Público.
Tunguska08Chelyabinsk13
Somos como poco 8.300.000.000 de humanos, en 1974 eramos la mitad... "¿vamos hacia un mundo sin personas?" :shit: :shit: :shit: :shit:
drstrangelove
Sería buenísimo, milenios de guerras y genocidios, tragedias e injusticias, para que el final nos extingamos por no tener hijos. El último ser humano, antes de palmarla, pensará que menuda panda de gilipollas...
BoosterFelix
#4 Somos gilipollas, pero no por no tener hijos, sino porque seguimos votando el capitalismo que causa la pobreza que hace a la gente no tener hijos y hace a la especie humana extinguirse.

Que sí, que la gente antigua era pobre y tenía hijos y capitalismo, pero con lo que no contaba el capitalismo es con que la humanidad se volviese aporófoba de repente en el siglo XXI.

Pero tranquilo que la humanidad no se va a extinguir por falta de hijos. Los defensores del derecho de hacer nacer a los…   » ver todo el comentario
taSanás
ni tan mal, hay que dejar paso a los delfines.
