La natalidad se hunde en todo el planeta: ¿vamos hacia un mundo sin personas?

No vamos hacia un mundo sin personas, pero sí a uno diferente. El año 2026 ha arrancado con un llamativo dato demográfico de escala continental que ha tenido poca repercusión en el debate público internacional. Por primera vez en la historia, la tasa de fertilidad de América Latina en su conjunto se ha situado por debajo de la de Estados Unidos, que actualmente está en 1,6 hijos por mujer. Que en países como Brasil, Argentina, Uruguay, Chile o Colombia nazcan hoy menos bebés proporcionalmente es llamativo.