edición general
3 meneos
49 clics
Natalia Almarcha, ex de Risto Mejide, denuncia por agresión sexual a un teniente de la Guardia Civil

Natalia Almarcha, ex de Risto Mejide, denuncia por agresión sexual a un teniente de la Guardia Civil

Un teniente de la Guardia Civil ha sido detenido en Bétera debido a una denuncia por malos tratos continuados y tres agresiones sexuales. La víctima era Natalia Almarcha (30 años), la exnovia de Risto Mejide, que habría tenido una relación con él durante los últimos meses, entre septiembre de 2025 y enero de 2026. En la denuncia, Natalia indica además que ha sido víctima de injurias y coacciones, además de tres casos concretos de abuso sexual en donde ella pedía insistentemente al que era su pareja que parara.

| etiquetas: risto mejide , violación
2 1 0 K 22 actualidad
2 comentarios
2 1 0 K 22 actualidad
bronco1890 #2 bronco1890
A mi esas tías que han pasado 40 veces por el quirófano me dan como repelús
1 K 21

menéame