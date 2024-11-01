Natalia Almarcha, ex de Risto Mejide, denuncia por agresión sexual a un teniente de la Guardia Civil

Un teniente de la Guardia Civil ha sido detenido en Bétera debido a una denuncia por malos tratos continuados y tres agresiones sexuales. La víctima era Natalia Almarcha (30 años), la exnovia de Risto Mejide, que habría tenido una relación con él durante los últimos meses, entre septiembre de 2025 y enero de 2026. En la denuncia, Natalia indica además que ha sido víctima de injurias y coacciones, además de tres casos concretos de abuso sexual en donde ella pedía insistentemente al que era su pareja que parara.