·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5698
clics
El maravilloso comentario de Rufián al ser increpado en la calle: "Estáis en primero de Vito, ¿eh?"
5710
clics
El cómico y la broma
3384
clics
Hemisferio occidental, 1941
3480
clics
Recuperan imágenes de Ayuso reconociendo que no es católica tras su lío en La Almudena: “No se sabe el padre nuestro”
3992
clics
El silencio cómplice
más votadas
500
"Marte puede esperar. La humanidad no", la respuesta de Sánchez a Elon Musk por criticar la regulación de inmigrantes
394
Seguir el rastro del dinero: por qué el obrero teme más a una feminista que a un fondo buitre que lo va a desahuciar
357
"Mi madre murió ahogándose y agonizó durante seis días": las víctimas de las residencias le explican a Ayuso por qué están "frustradas"
328
La ofensiva ultracatólica eterniza la eutanasia de Noelia y su muerte digna: "Es añadir sufrimiento"
440
El tope a los alquileres en Navarra logra reducir los precios un 8,6% sin eliminar oferta
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
32
meneos
59
clics
Detenido el teniente de la Guardia Civil de Bétera por violar tres veces a su pareja y maltratarla
La Fiscalía no pide prisión para el detenido y la jueza acuerda dejarlo en libertad con medidas cautelares
|
etiquetas
:
justícia
,
guardia civil
,
violación
,
maltrato
,
bétera
26
6
0
K
321
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
26
6
0
K
321
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#8
Mltfrtk
Un hombre violador y un maltratador de mujeres defendido en redes sociales por auténticos sacos de mierda.
4
K
68
#4
Raúl63
Viendo las medidas que han adoptado tanto el fiscal cómo la jueza, éste pájaro no pisa cárcel.
1
K
23
#9
Sacronte
Otro caso aislado de las fuerzas y puercos de seguridad
1
K
21
#5
concentrado
Espero que no sea uno de los intenta combatir la violencia de género.
0
K
20
#7
cocolisto
*
Mira,lo tratan igual que su hubiera sido marroquí,negro o pobre.
0
K
20
#3
Malinke
Después de la primera, ya no es violación.
Cuando lo dijo en la tv le reprocharon el comentario, pero oyes a gente por ahí estando de acurdo.
0
K
12
#6
Lamantua
Es de los nuestros dicen.
1
K
12
#2
carraxe
Espero que ya sea su expareja
0
K
7
#1
maquingo
Entre malnacidos no se pisan la manguera
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Cuando lo dijo en la tv le reprocharon el comentario, pero oyes a gente por ahí estando de acurdo.