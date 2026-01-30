edición general
Detenido el teniente de la Guardia Civil de Bétera por violar tres veces a su pareja y maltratarla

Detenido el teniente de la Guardia Civil de Bétera por violar tres veces a su pareja y maltratarla

La Fiscalía no pide prisión para el detenido y la jueza acuerda dejarlo en libertad con medidas cautelares

Mltfrtk #8 Mltfrtk
Un hombre violador y un maltratador de mujeres defendido en redes sociales por auténticos sacos de mierda.
#4 Raúl63
Viendo las medidas que han adoptado tanto el fiscal cómo la jueza, éste pájaro no pisa cárcel.
Sacronte #9 Sacronte
Otro caso aislado de las fuerzas y puercos de seguridad
#5 concentrado
Espero que no sea uno de los intenta combatir la violencia de género.
cocolisto #7 cocolisto *
Mira,lo tratan igual que su hubiera sido marroquí,negro o pobre.
Malinke #3 Malinke
Después de la primera, ya no es violación.

Cuando lo dijo en la tv le reprocharon el comentario, pero oyes a gente por ahí estando de acurdo.
Lamantua #6 Lamantua
Es de los nuestros dicen.
#2 carraxe
Espero que ya sea su expareja
maquingo #1 maquingo
Entre malnacidos no se pisan la manguera
