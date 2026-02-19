edición general
17 meneos
59 clics
Najat el Hachmi: Ese burka no es por amor

Najat el Hachmi: Ese burka no es por amor

Hablan de libertad, pero si mandaran ellos acabarían con todas las libertades individuales, y como la extrema derecha patria, instaurarían también un régimen totalitario y teocrático. La misma hipocresía que caracteriza todas las organizaciones religiosas que se han adaptado a sociedades cada vez más secularizadas para mantener sus privilegios. Tampoco parecen importarles las mujeres a todos esos expertos no musulmanes que quitan hierro al machismo que sufrimos. Son pocas, dicen, no supone un problema alguno.

| etiquetas: niqab , islam , religión , mujer
14 3 0 K 74 actualidad
12 comentarios
14 3 0 K 74 actualidad
Comentarios destacados:      
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Es por empoderamiento según algunos subnormales de la izquierda.
16 K 148
silvano.jorge #2 silvano.jorge
#1 no he oído a nadie decir eso
2 K 27
#3 Leon_Bocanegra
#1 podrías mostrar a alguno de esos subnormales diciendo eso?
0 K 11
#6 Leon_Bocanegra
#4 muy bien, hay una tipa de izquierdas que además es conocida por formar parte del grupo Red Musulmanas de feminismo islámico y tú nos quieres vender que eso tiene algo que ver con la izquierda en España.
No, si está claro que echar mierda a la izquierda es gratis.
3 K 39
ur_quan_master #7 ur_quan_master
Que la obsesión por el burka de la derecha es por seguir su campaña de buscar votos en la xenofobia y no porque tengan un arrebato laico ni cotiza.


¿ Habéis visto algún partido de derecha exigiendo el sacerdocio femenino o que los curas se puedan casar?

Pues está claro: es una campaña de odio, no de derechos.

Ojo : que soy el primero en pedir que todas las religiones adapten sus preceptos a la legalidad vigente.
1 K 24
cocolisto #12 cocolisto *
La pobreza del debate sobre burka si o no es tremenda.No poner en cuestión la relación de religión y estado es una forma de corrupción mental.¿El problema es el burka,en serio?.¿Como es posible un debate tan superficial?

"Entre 1998 y 2015, la Iglesia Católica en España inmatriculó 34.961 bienes inmuebles gracias a una reforma de la Ley Hipotecaria promovida por el gobierno de José María Aznar, que permitió a la Iglesia registrar propiedades que no tenía documentadas como propiedad,…   » ver todo el comentario
0 K 20
starwars_attacks #5 starwars_attacks
todas las religiones que conozco son machistas, incluso la cristiana protestante.

La diferencia entre estudiar la biblia en casa y oír a un pastor explicando la biblia es que el mensaje de la biblia no es machista, y el mensaje del pastor, viene contaminado con machismo.

ni siquiera el budismo se libra, los sacerdotes siempre son hombres.

La religión new age es la únca que veo igualitaria en sexo, pero al final siempre pasa igual, son cuatro personas las que acaban acaparando el poder.
1 K 15
JohnnyQuest #9 JohnnyQuest
#5 Pero no todas tienen un momento de expansión política en el mismo instante histórico ni punto geográfico. Un anglicano bajo Enrique VII mató mucho. Un anglicano ahora debate sobre qué mensaje divino hay en la última canción de Taylor Swift.

Todas tienen el potencial, sí. Pero fingir que todo es igual de urgente, peligroso o conocido me parece de un sectarismo cegato total. Se puede atosigar a la iglesia católica sin ceder en el islam, solo porque lo primero sigue siendo difícil.
0 K 10
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo
#5 ¿incluso? la cristiana protestante. ¿Quién osa poner de ejemplo al protestantismo de "religión no machista"?
0 K 10
Battlestar #11 Battlestar *
#5 todas las religiones que conozco son machistas, incluso la cristiana protestante.

Narices, pero hay grados. Que oye, con tiempo y trabajo nos libramos de todas las lacras de todas las religiones, pero de momento prioridades.
Vamos a preocuparnos de las religiones que ponen una bolsa en la cabeza y las encierran en un armario y luego ya nos ponemos con las religiones que no quieren ordenar a mujeres sacerdotes o que no formen parte de cofradías.

O también podemos hacer ambas cosas a la vez, también se puede, faltaría más, pero poniendo en cada una atención y contramedidas proporcional a su machismo.
0 K 12
IkkiFenix #8 IkkiFenix
Un autentico problema social en España, cada vez que salgo a la calle no paro de ver burkas.
0 K 12

menéame