Najat el Hachmi: Ese burka no es por amor

Hablan de libertad, pero si mandaran ellos acabarían con todas las libertades individuales, y como la extrema derecha patria, instaurarían también un régimen totalitario y teocrático. La misma hipocresía que caracteriza todas las organizaciones religiosas que se han adaptado a sociedades cada vez más secularizadas para mantener sus privilegios. Tampoco parecen importarles las mujeres a todos esos expertos no musulmanes que quitan hierro al machismo que sufrimos. Son pocas, dicen, no supone un problema alguno.
Conocida web de extrema derecha...
No, si está claro que echar mierda a la izquierda es gratis.
¿ Habéis visto algún partido de derecha exigiendo el sacerdocio femenino o que los curas se puedan casar?
Pues está claro: es una campaña de odio, no de derechos.
Ojo : que soy el primero en pedir que todas las religiones adapten sus preceptos a la legalidad vigente.
"Entre 1998 y 2015, la Iglesia Católica en España inmatriculó 34.961 bienes inmuebles gracias a una reforma de la Ley Hipotecaria promovida por el gobierno de José María Aznar, que permitió a la Iglesia registrar propiedades que no tenía documentadas como propiedad,… » ver todo el comentario
La diferencia entre estudiar la biblia en casa y oír a un pastor explicando la biblia es que el mensaje de la biblia no es machista, y el mensaje del pastor, viene contaminado con machismo.
ni siquiera el budismo se libra, los sacerdotes siempre son hombres.
La religión new age es la únca que veo igualitaria en sexo, pero al final siempre pasa igual, son cuatro personas las que acaban acaparando el poder.
Todas tienen el potencial, sí. Pero fingir que todo es igual de urgente, peligroso o conocido me parece de un sectarismo cegato total. Se puede atosigar a la iglesia católica sin ceder en el islam, solo porque lo primero sigue siendo difícil.
Narices, pero hay grados. Que oye, con tiempo y trabajo nos libramos de todas las lacras de todas las religiones, pero de momento prioridades.
Vamos a preocuparnos de las religiones que ponen una bolsa en la cabeza y las encierran en un armario y luego ya nos ponemos con las religiones que no quieren ordenar a mujeres sacerdotes o que no formen parte de cofradías.
O también podemos hacer ambas cosas a la vez, también se puede, faltaría más, pero poniendo en cada una atención y contramedidas proporcional a su machismo.