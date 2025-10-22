·
Nadie sabía para qué utilizar los ordenadores cuánticos. Google lo ha descubierto
La compañía anuncia un avance histórico con Quantum Echoes, el primer algoritmo cuántico que abre la puerta a aplicaciones reales en química, materiales y resolución de problemas complejos
tecnología
#3
Dasmandr
Cuantica
chorrada hay en El confidencial.
1
K
19
#1
Chuache_cientifico
Menuda chorrada de titular.
1
K
19
#2
rafeame
#1
por supuesto. Todos lo sabíamos...
0
K
7
