Nadie sabía para qué utilizar los ordenadores cuánticos. Google lo ha descubierto

La compañía anuncia un avance histórico con Quantum Echoes, el primer algoritmo cuántico que abre la puerta a aplicaciones reales en química, materiales y resolución de problemas complejos

| etiquetas: ordenadores cuánticos.quantum echoes , google
3 comentarios
Dasmandr #3 Dasmandr
Cuantica chorrada hay en El confidencial.
#1 Chuache_cientifico
Menuda chorrada de titular.
#2 rafeame
#1 por supuesto. Todos lo sabíamos... :troll:
