Nadal, sobre su papel en Arabia Saudí: "Quiero ver el desarrollo a todos los niveles y contribuir"

"Como he dicho, mi objetivo es inspirar a la próxima generación, tanto en Arabia Saudí como en todo el mundo. Colaborar con la STF (Federación Saudí de Tenis) para desarrollar el enorme potencial del tenis en la zona, que ya ha logrado un progreso impresionante, es clave. La razón de mi regreso es ver el desarrollo a todos los niveles y contribuir a ese objetivo. Estoy muy orgulloso de ayudar a más jóvenes a coger una raqueta, competir o simplemente descubrir algo nuevo que les apasione”.

Suigetsu #1 Suigetsu
Quiero dinero y me la sudan los DDHH. No pasa nada, cada uno con su moral que haga lo que quiera.
14 K 163
oceanon3d #8 oceanon3d *
#1 Lo que conocemos de este niño rico es la voz de sus asesores financieros y de imagen ... la suya propia, a sus 39 años, realmente no sabemos aun cual es.
0 K 9
#9 Barriales
#1 hace tiempo se me cayó el mito de Nadal. Es un pesetero.
Tiene trafullos varios en mallorca al amparo del pepe.
A este lo veremos en un cargo importante del pepe.
0 K 8
Chinchorro #4 Chinchorro
Ay, Rafa, pues verás, podrías empezar por tu propio país y montar una academia para demostrar que el tenis no es un deporte para nada elitista y que importa más el talento que la pasta que tengan tus papis para ponerte entrenadores, preparadores físicos, llevarte de competiciones y...

Ah, que no, que no vas por ahí.
4 K 56
ElPerroDeLosCinco #5 ElPerroDeLosCinco
Yo vengo a ayudar al desarrollo con el tenis. Que, entre todos los países socialmente subdesarrollados, este tenga muchísimo dinero es una mera coincidencia. Mientras enseño a los chavales cómo hacer bien un drive, les hablo de la lucha de clases, de feminismo y de la necesidad de un estado aconfesional.
3 K 48
orangutan #3 orangutan *
Y muy orgulloso del dinero que le da Arabia Saudí, porque para enseñar a chavales podría irse a la Alpujarra.
2 K 36
Asimismov #14 Asimismov
#3 uff! No me gustaría ser el recogepelotas de un partido de tenis en la Alpujarra.
0 K 13
shinjikari #2 shinjikari
"La pasta me da igual. Me da igual si es en cash o por transferencia :troll:"
1 K 24
jonolulu #11 jonolulu
LAMEJEQUES
0 K 15
JackNorte #15 JackNorte *
Cada cual encuentra lo que es, si persiste lo suficiente ,acabar siendo millonario en una petrodictadura.
0 K 13
#10 laruladelnorte
"He recibido una cálida bienvenida en Arabia Saudí y siento que hay una gran energía tenística"

Que lo hace por amor...por amor al dinero. :foreveralone:
0 K 10
#6 daniMate
Quiero contribuir= no quiero pagar impuestos.
0 K 9
asola33 #7 asola33
#6 lo de los impuestos creo que no se le puede reprochar a Nadal.
0 K 11
delcarglo #13 delcarglo
#7 Después de que le pillaran, ¿dices?

Hacienda investiga a Rafael Nadal y le obliga a cambiar de domicilio fiscal: Sus sociedades tributaban en el País Vasco sin que tuvieran allí su actividad
elpais.com/economia/2012/02/17/actualidad/1329508757_691625.html
0 K 10

