Un nacionalista cristiano vinculado a Pete Hegseth defiende la esclavitud como «no intrínsecamente malvada» (Eng)

El podcaster de derecha Joshua Haymes instó a los cristianos a dejar de denunciar la esclavitud, dejando al descubierto la podredumbre moral de su movimiento religioso.

| etiquetas: joshua haymes , pete hegseth , trump , eeuu , nacionalista , cristiano
10 comentarios
Andreham #1 Andreham
Pues nada, que se ofrezca como esclavo.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 este es otro equidistante como Kirk
obmultimedia #3 obmultimedia
#1 En cierta forma lo es, es esclavo de la dopamina que le genera el dinero por monetizar sus podcast.
pazentrelosmundos #5 pazentrelosmundos *
#3 lo mismo que trabajos forzados oiga...:shit:
obmultimedia #7 obmultimedia
#5 vender tu alma y tu culo para ganar dinero es una manera de "trabajo forzado"
pazentrelosmundos #10 pazentrelosmundos
#7 si y no...
#6 z1018
La esclavitud no es mala siempre que los esclavos sean otros y ellos los beneficiados.
Nivel intelectual y moral por debajo de 0 como todos los cristofascistas que van de gente honrada y de bien.
#4 Alcalino *
El cristofascismo es esencialmente clasismo y esclavismo camuflado de religión.

Para un cristofascista, los inmigrantes son bienvenidos siempre y cuando permanezcan en la clase social más baja, la del esclavo.

Y da igual si esos esclavos trabajan durísimo, jamás deben llegar a ser algo más que esclavos... Porque si pueden subir de categoría y convertirse en ciudadanos, entonces estarían "robando" algo que es exclusivo de los cristofascistas por derecho de nacimiento, la pertenecía a una "nación"
#8 malditopendejo
Mira que soy de pensar que todos merecemos ser tratados como iguales y con respeto. Luego leo cosas así.....y se me quitan las ganas.
#9 Alcalino
#8 si, pero ve a decirles algo y te encontrarás una denuncia por difamación
