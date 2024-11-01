Un nacionalista cristiano vinculado a Pete Hegseth defiende la esclavitud como «no intrínsecamente malvada» (Eng)

El podcaster de derecha Joshua Haymes instó a los cristianos a dejar de denunciar la esclavitud, dejando al descubierto la podredumbre moral de su movimiento religioso.
| etiquetas: joshua haymes , pete hegseth , trump , eeuu , nacionalista , cristiano
Nivel intelectual y moral por debajo de 0 como todos los cristofascistas que van de gente honrada y de bien.
Para un cristofascista, los inmigrantes son bienvenidos siempre y cuando permanezcan en la clase social más baja, la del esclavo.
Y da igual si esos esclavos trabajan durísimo, jamás deben llegar a ser algo más que esclavos... Porque si pueden subir de categoría y convertirse en ciudadanos, entonces estarían "robando" algo que es exclusivo de los cristofascistas por derecho de nacimiento, la pertenecía a una "nación"