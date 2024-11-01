El nacimiento del sistema de defensa antimisiles soviético. La última supercomputadora soviética: Elbrus-2

Paralelamente a la finalización de Elbrus-1 en ITMiVT, las mejores fuerzas se lanzaron en Elbrus-2. El inicio de su montaje se ralentizó hasta 1978-1979. debido al hecho de que MEP, contrariamente a las promesas, fracasó en la producción de ECL y, en lugar de principios de los años 70, solo pudo proporcionar una lógica de funcionamiento completo en serie hacia el final de ellos. Naturalmente, el punto de no retorno (cuando todavía era posible no conseguir un sombrero) pasó hace mucho tiempo.