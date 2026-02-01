Musk pierde la guerra de los coches con China. Es probable que también pierda la de los robots

Musk reconoce que China domina la fabricación de coches eléctricos y el desarrollo de robots humanoides. Tesla atraviesa su peor momento: ha dejado de producir los Model S y X, sus beneficios han caído y su cuota en China se ha desplomado. Musk apuesta todo al robot Optimus y al concepto de “IA física”, pero llega tarde. Empresas chinas como BYD, Unitree o Xpeng ya producen y envían miles de robots, con costes mucho menores y planes de expansión masiva que superan ampliamente a Tesla. En 2036 se prevé que haya 25,4 millones derobots humanoides
| etiquetas: musk , tesla , robots , china
Mi deseo más ferviente en estos momentos es poder ver a Musk, al Zukerberg y a Peter Thiel haciendo cola en los invernaderos de El Ejido para un puesto de trabajo en la temporada del tomate.
Creo que nadie duda de que se encargarán de que el planeta sea de ellos o de nadie.
#3 El Mundo es demasiado grande. Si no lo fuera, USA ya habría matado a todos y se habría quedado con todos los recursos para quemarlos. No lo han hecho aún porque no pueden, ni podrán y menos ahora con China habiéndoles superado en absolutamente todo.
Antes van a reventar. Por supuesto causarán alguna que otra guerra mientras tanto, con sus buenos cientos de miles de civiles masacrados, como es su costumbre desde que existen como país. Pero serán los últimos coletazos de su abominable imperio.
Mejor REEDUCARLOS, y que vivan a pan y agua.
.
finance.yahoo.com/news/byd-60-billion-wipeout-points-045921915.html
Mejor que se centre en mercados cautivos sin competencia real como la UE y los EEUU, no puede competir en un entorno de Libre Mercado.
Y vamos, no veo a USA como un reducto de eléctricos gracias a los que apoyó Musk.