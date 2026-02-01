edición general
Musk pierde la guerra de los coches con China. Es probable que también pierda la de los robots

Musk reconoce que China domina la fabricación de coches eléctricos y el desarrollo de robots humanoides. Tesla atraviesa su peor momento: ha dejado de producir los Model S y X, sus beneficios han caído y su cuota en China se ha desplomado. Musk apuesta todo al robot Optimus y al concepto de “IA física”, pero llega tarde. Empresas chinas como BYD, Unitree o Xpeng ya producen y envían miles de robots, con costes mucho menores y planes de expansión masiva que superan ampliamente a Tesla. En 2036 se prevé que haya 25,4 millones derobots humanoides

Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
Ojalá.

Mi deseo más ferviente en estos momentos es poder ver a Musk, al Zukerberg y a Peter Thiel haciendo cola en los invernaderos de El Ejido para un puesto de trabajo en la temporada del tomate.
8 K 109
Arkhan #3 Arkhan *
#2 Antes nos montan la primera guerra nuclear mundial y nos matan a todos.

Creo que nadie duda de que se encargarán de que el planeta sea de ellos o de nadie.
0 K 11
Supercinexin #7 Supercinexin
#2 Y el pasaporte retenido y, si quieren comer los fines de semana, que se la chupen al amo del cortijo.

#3 El Mundo es demasiado grande. Si no lo fuera, USA ya habría matado a todos y se habría quedado con todos los recursos para quemarlos. No lo han hecho aún porque no pueden, ni podrán y menos ahora con China habiéndoles superado en absolutamente todo.

Antes van a reventar. Por supuesto causarán alguna que otra guerra mientras tanto, con sus buenos cientos de miles de civiles masacrados, como es su costumbre desde que existen como país. Pero serán los últimos coletazos de su abominable imperio.
1 K 28
azathothruna #8 azathothruna
#2 Novato.
Mejor REEDUCARLOS, y que vivan a pan y agua.
0 K 14
jonolulu #10 jonolulu
#2 Pura poesía

.  media
0 K 14
pepel #5 pepel
Que se preocupe de vender Teslas en China.
0 K 20
Gry #9 Gry *
BYD está cayendo en picado, la competencia en China es muy dura.

finance.yahoo.com/news/byd-60-billion-wipeout-points-045921915.html

Mejor que se centre en mercados cautivos sin competencia real como la UE y los EEUU, no puede competir en un entorno de Libre Mercado. :troll:
0 K 18
miliki28 #1 miliki28
Qué buena noticia!
1 K 17
Priorat #4 Priorat
Y en Europa. Las cifras de Tesla no paran de caer. Y al menos Volkswagen y Renault si aguantan el tipo en Europa.

Y vamos, no veo a USA como un reducto de eléctricos gracias a los que apoyó Musk.
0 K 11
#6 Eukherio
¿La de los robots es un poco como la de los robotaxis, no? Están ahí, pero sin tener un producto viable. Sé que Tesla tenía robot, pero tampoco vi que sirviese para mucho.
0 K 8

