Musk pierde la guerra de los coches con China. Es probable que también pierda la de los robots

Musk reconoce que China domina la fabricación de coches eléctricos y el desarrollo de robots humanoides. Tesla atraviesa su peor momento: ha dejado de producir los Model S y X, sus beneficios han caído y su cuota en China se ha desplomado. Musk apuesta todo al robot Optimus y al concepto de “IA física”, pero llega tarde. Empresas chinas como BYD, Unitree o Xpeng ya producen y envían miles de robots, con costes mucho menores y planes de expansión masiva que superan ampliamente a Tesla. En 2036 se prevé que haya 25,4 millones derobots humanoides