Música para ir al baño

Música para ir al baño  

Esta música te ayudará a la relajación inicial para el proceso de evacuación intestinal.

maldia #6 maldia
Por la letra el estribillo de esta canción es acertado.
youtube.com/watch?v=o8sXZzADXNY&si=dW0rzBE6yYlT1x7p
calde #10 calde
#6 :-D

Yo propongo esta, tiene algo más de ritmo:

youtu.be/rSM6wuch2y8?si=i0g08UilxVQlsPhl
p3riko #3 p3riko
En una casa con dos niños gritando y mi mujer gritándoles a ellos para que no se maten, es imposible relajarme por mucha música que me ponga. Cagar agusto es un sueño inalcanzable a corto plazo.
#7 Leclercia_adecarboxylata
#3 Existen los auriculares.
p3riko #9 p3riko
#7 no es viable, si me pongo a cagar con auriculares, entonces será a mí quien grite mi mujer diciendo: que cojones hago cagando con auriculares, que así no me entero si pasa algo con los niños.
#12 diablos_maiq *
#7 ¿y los ventriculares?
p3riko #4 p3riko
#2 mear sentado es lo mejor. Yo siempre que puedo meo sentado, sale mejor y es bueno para la próstata (llegados a una edad eso empieza a importar)
MalditoBendito #5 MalditoBendito
#2 No se si quería conocer ese dato.
MalditoBendito #1 MalditoBendito
¿Y no hay música solo para miccionar?
Lugon #2 Lugon
#1 yo cuando cago también meo, como dato.:-D
