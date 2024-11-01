·
Música para ir al baño
Esta música te ayudará a la relajación inicial para el proceso de evacuación intestinal.
#8
Urasandi
Nada como los clásicos:
www.youtube.com/watch?v=ic3g8Xnf7LI&list=RDic3g8Xnf7LI&start_r
2
K
30
#11
calde
*
#8
buenísima!
otra:
youtu.be/P_Ea_5gDR1w?si=44Ezv6xCKpPw5DOi
0
K
17
#6
maldia
Por la letra el estribillo de esta canción es acertado.
youtube.com/watch?v=o8sXZzADXNY&si=dW0rzBE6yYlT1x7p
1
K
26
#10
calde
#6
Yo propongo esta, tiene algo más de ritmo:
youtu.be/rSM6wuch2y8?si=i0g08UilxVQlsPhl
1
K
20
#3
p3riko
En una casa con dos niños gritando y mi mujer gritándoles a ellos para que no se maten, es imposible relajarme por mucha música que me ponga. Cagar agusto es un sueño inalcanzable a corto plazo.
1
K
23
#7
Leclercia_adecarboxylata
#3
Existen los auriculares.
1
K
30
#9
p3riko
#7
no es viable, si me pongo a cagar con auriculares, entonces será a mí quien grite mi mujer diciendo: que cojones hago cagando con auriculares, que así no me entero si pasa algo con los niños.
0
K
10
#12
diablos_maiq
*
#7
¿y los ventriculares?
2
K
44
#4
p3riko
#2
mear sentado es lo mejor. Yo siempre que puedo meo sentado, sale mejor y es bueno para la próstata (llegados a una edad eso empieza a importar)
0
K
10
#13
cocococo
youtu.be/pHHHDLXTD5c?list=RDpHHHDLXTD5c
0
K
7
#5
MalditoBendito
#2
No se si quería conocer ese dato.
0
K
6
#1
MalditoBendito
¿Y no hay música solo para miccionar?
0
K
6
#2
Lugon
#1
yo cuando cago también meo, como dato.
0
K
6
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
