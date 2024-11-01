Muros de 1950, sedimentos de 2026: el desajuste técnico que está matando en silencio a los embalses españoles

Ingeniería de 1950 frente a borrascas de 2026: el desfase técnico del agua en España. Los datos han pasado de 693 hectómetros cúbicos en un día, disparándose hasta los 2.349 hm³ en solo tres jornadas. Sin embargo, detrás de esta fotografía de abundancia y de un mapa de España teñido de azul, Greenpeace ha advertido de que estamos ante una ilusión óptica. Lo que vemos brillar al sol es agua, sí, pero lo que se acumula en el fondo, invisible y silencioso, es lodo. Y cada vez hay más
| etiquetas: muros de 1950 , sedimentos de 2026 , desajuste técnico , embalses
"Un riesgo de seguridad física que ya está mostrando su cara más peligrosa en el sur. Mientras celebramos la lluvia, en Huelva se libra una batalla silenciosa contra el lodo tóxico.
Hace apenas unos días, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha tenido que desplegarse por "anticipación" en las balsas mineras de la provincia. Allí, las lluvias torrenciales —que han triplicado las previsiones en algunas zonas— han saturado el terreno hasta el límite. El riesgo ya no es solo que el embalse pierda sitio, sino la licuación de los lodos: que la presión del agua convierta los residuos sólidos en una marea incontrolable".
¿Que tiene que ver un embalse tipo pantano con un embalse cuyo contenido son lodos toxicos acumulados de la extraccion minera que por culpa del agua caida se pueden licuar y si se desborda liarla parda?
Es como comparar un vaso lleno de agua vs uno lleno de arsenico…
No se rick…
El problema es que casi todos los embalses se construyeron de golpe en un plazo de unos 20 años, durante el "desarrollismo", y renovar todo eso al mismo tiempo va a costar una fortuna. Me imagino que en los diversos gobiernos ya habrán tenido en cuenta esta tesitura, ¿o no?
Mirándolo bien, la reconstrucción podría ser una magnífica oportunidad para relanzar la economía.