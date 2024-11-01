edición general
Muros de 1950, sedimentos de 2026: el desajuste técnico que está matando en silencio a los embalses españoles

Muros de 1950, sedimentos de 2026: el desajuste técnico que está matando en silencio a los embalses españoles

Ingeniería de 1950 frente a borrascas de 2026: el desfase técnico del agua en España. Los datos han pasado de 693 hectómetros cúbicos en un día, disparándose hasta los 2.349 hm³ en solo tres jornadas. Sin embargo, detrás de esta fotografía de abundancia y de un mapa de España teñido de azul, Greenpeace ha advertido de que estamos ante una ilusión óptica. Lo que vemos brillar al sol es agua, sí, pero lo que se acumula en el fondo, invisible y silencioso, es lodo. Y cada vez hay más

11 comentarios
Gry #5 Gry
Que los embalses tienen "fecha de caducidad" por los sedimentos se sabe desde siempre y se tiene en cuenta cuando se construyen pero vete tú a hablar sobre la necesidad de demoler un embalse para regenerar la cuenca y las playas que se te echan al cuello. :-P
cocolisto #10 cocolisto
#7 Es un caso específico.La generalización es que,dada la cantidad de agua caída en tan poco tiempo,produce un arrastre de sedimentos no previstos.Explica que no hay riesgo de rotura pero que toda la infraestructura de tuberías y maquinaria se encuentra fuera del límite de tiempo por óxido y envejecimiento.
cocolisto #1 cocolisto
El peligro:
"Un riesgo de seguridad física que ya está mostrando su cara más peligrosa en el sur. Mientras celebramos la lluvia, en Huelva se libra una batalla silenciosa contra el lodo tóxico.

Hace apenas unos días, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha tenido que desplegarse por "anticipación" en las balsas mineras de la provincia. Allí, las lluvias torrenciales —que han triplicado las previsiones en algunas zonas— han saturado el terreno hasta el límite. El riesgo ya no es solo que el embalse pierda sitio, sino la licuación de los lodos: que la presión del agua convierta los residuos sólidos en una marea incontrolable".
#7 ingenieril
#1 Errr… están mezclando churras con merinas.
¿Que tiene que ver un embalse tipo pantano con un embalse cuyo contenido son lodos toxicos acumulados de la extraccion minera que por culpa del agua caida se pueden licuar y si se desborda liarla parda?
Es como comparar un vaso lleno de agua vs uno lleno de arsenico…
No se rick…
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
que dice VerdePaz que lo de las reservas de agua en embalses es un bulo, que es una capita de agua superficial que es lo que se ve, pero que luego todo es lodo, que no son embalses de agua, que son (y es literal de VerdePaz): "una ilusión óptica". pues vale! ni los magufos de Iker se habrían atrevido a tanto!
#6 eqas
#2 Pues creo que tiene razón, no es el primer lugar en el que lo leemos.
tul #3 tul
y de quien es la culpa de que tengan balsas con residuos toxicos junto a la poblacion? claramente del lodo, pongame otra mayoria absoluta :troll:
blak #4 blak
Un poco sensacionalista. Todo embalse acumula sedimentos.
#8 drstrangelove
Esto se sabe desde hace tiempo, desde el mismo momento que se construye un embalse.

El problema es que casi todos los embalses se construyeron de golpe en un plazo de unos 20 años, durante el "desarrollismo", y renovar todo eso al mismo tiempo va a costar una fortuna. Me imagino que en los diversos gobiernos ya habrán tenido en cuenta esta tesitura, ¿o no?

Mirándolo bien, la reconstrucción podría ser una magnífica oportunidad para relanzar la economía.
cocolisto #11 cocolisto *
#8 "La factura imposible: dragar el lodo de un embalse cuesta más que construir uno nuevo".
#9 aldeca77
Mantenimiento, limpieza y adecuación. Actualmente en momentos de sequia se pueden limpiar parte de los lodos (cierto todo no) las estructuras se les puede dar mantenimiento y mejora. Pero al ser estructuras tan grandes y duraderas creo que nadie ha realizado esas tareas en 50 años, porque nunca son prioritarias, "el año que viene" este año no tenemos presupuesto y asi eternamente....quien se comerá el marron del mantenimiento sin fotos de inauguración y el "coñazo" que daran algunos sobre las obras (elige tu bando ecologistas progres o anti 2030 luego cambiaran la fecha)
