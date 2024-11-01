Muros de 1950, sedimentos de 2026: el desajuste técnico que está matando en silencio a los embalses españoles

Ingeniería de 1950 frente a borrascas de 2026: el desfase técnico del agua en España. Los datos han pasado de 693 hectómetros cúbicos en un día, disparándose hasta los 2.349 hm³ en solo tres jornadas. Sin embargo, detrás de esta fotografía de abundancia y de un mapa de España teñido de azul, Greenpeace ha advertido de que estamos ante una ilusión óptica. Lo que vemos brillar al sol es agua, sí, pero lo que se acumula en el fondo, invisible y silencioso, es lodo. Y cada vez hay más