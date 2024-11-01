edición general
El mundo está viendo cómo Estados Unidos pierde su brújula moral y su credibilidad global [ENG]

Según cualquier medida convencional de poder, Estados Unidos sigue siendo formidable. Su poder militar no tiene rival y todavía posee la mayor economía nacional del mundo. Sin embargo, en el siglo XXI el poder nunca ha dependido solo de las capacidades materiales. Durante décadas, la verdadera ventaja estratégica de Estados Unidos residió en algo menos tangible pero más potente: su capacidad de atraer. Sus ideales, su apertura y su compromiso declarado con valores universales le otorgaban una autoridad moral que facilitaba las alianzas.

Io76
No puedes perder algo que nunca has tenido.
20
Eukherio
#3 Perdieron la habilidad para disimularlo.
4
Gry
Antes disimulaban. :-P
4
Cantro
Lo que ha perdido es el disimulo
3
Atusateelpelo
No la ha perdido. Sigue apuntando, como siempre, al $.
0
sliana
Hace tiempo que está perdida. Biden soltando que tenía un plan para nord Stream daba pistas
1
MiguelDeUnamano
Pues ya les ha costado. :wall:
0
JackNorte
El mundo esta viendo que la propaganda aun teniendo efectividad , ahora no tiene tanta como en el pasado.
0
gale
¿Qué consecuencias tendrá en el futuro la antipatía que se están ganando USA e Israel?
0
eltxoa
El viejo mundo tiene presbicia y sordera
0
Falk
Años de propaganda hollywoodiense a la basura.
0
Hacksturcon
Burbujita que bonita eres...
0

