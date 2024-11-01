Mundial 2026: China e India rechazan pretensiones económicas de la FIFA

El organismo rector del fútbol internacional ha fijado el valor de los derechos de transmisión para el mercado chino en una cifra que oscila entre los 250 y 300 millones de dólares. Por su parte, la cadena CCTV, que posee el monopolio de negociación otorgado por el Gobierno de Beijing, ha presentado una oferta máxima de 80 millones de dólares.
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Lo mejor que podemos hacer con el futbol es pasar de él.
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Entre los adolescentes chinos ser deportista no causa admiración. Lo que gusta son los empollones.
Noticia de 2016
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