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Mundial 2026: China e India rechazan pretensiones económicas de la FIFA

Mundial 2026: China e India rechazan pretensiones económicas de la FIFA

El organismo rector del fútbol internacional ha fijado el valor de los derechos de transmisión para el mercado chino en una cifra que oscila entre los 250 y 300 millones de dólares. Por su parte, la cadena CCTV, que posee el monopolio de negociación otorgado por el Gobierno de Beijing, ha presentado una oferta máxima de 80 millones de dólares.

| etiquetas: mundial , fútbol , 2026 , china , india , tv , fifa
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 qué interés tiene esto? qué no lo retransmitan y ya está. Dinero público para el futbol? Por qué?

Lo mejor que podemos hacer con el futbol es pasar de él.
calde #1 calde *
qué interés tiene esto? qué no lo retransmitan y ya está. Dinero público para el futbol? Por qué?

Lo mejor que podemos hacer con el futbol es pasar de él.
4 K 61
#2 luckyy
#1 Y de Eurovisión
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#4 pirat
#1 #2 Se tendría que poder objetar fiscalmente ante esas religiones...
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Powertrip #5 Powertrip
#1 vamos a pasar de lo que tú digas
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karlos_ #9 karlos_
#5 Pues no es el quien lo dice. Segun la noticia son los precios los que van a hacer que mas de una cadena de TV no pueda afrontar los pagos tam altos que piden.
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#6 esbrutafio
#1 En 2016 el gobierno Chino sacó un plan a largo plazo para convertirse en superpotencia mundial del futbol. Parece que ha abandonado ese objetivo. Incluso se han disuelto muchos equipos de futbol profesional por falta de interés de la población.
Entre los adolescentes chinos ser deportista no causa admiración. Lo que gusta son los empollones.

Noticia de 2016
"Para lograrlo van a invertir en infraestructuras para tener ese año al menos 20.000 centros de entrenamiento y 70.000…   » ver todo el comentario
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Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#6 será que allí los padres no quieren que su hijo sea Messi o Ronaldo
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pepel #3 pepel
Pues son los que tienen la financiación.
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pitercio #7 pitercio
Fifa: Ok, bueno, por esta vez aceptamos 80.
Txini: No, paga tú a mí.
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salteado3 #8 salteado3
tiroalpalo.me, ni un euro a los yankis.
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menéame