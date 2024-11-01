edición general
6 meneos
7 clics
«¡Los multimillonarios nos van a salvar!» (Los seguidores de MAGA realmente se lo creen) (Ing)

«¡Los multimillonarios nos van a salvar!» (Los seguidores de MAGA realmente se lo creen) (Ing)  

Mientras la inflación mundial vuelve a dispararse hasta el 4 % y nuestros aliados se deshacen de los bonos del Tesoro estadounidense, millones de estadounidenses están completamente absortos en una pesadilla algorítmica. Hoy analizamos el producto definitivo de la maquinaria mediática estadounidense: un hombre tan aterrorizado por unos comunistas fantasmas que defiende activamente a los multimillonarios que están liquidando a la clase trabajadora. Las élites no quieren que te fijes en el dólar moribundo, las cadenas de suministro cortadas o el

| etiquetas: maga , usa , eeuu , fascismo , suppli , lavado de cerebro , desigualdad
5 1 0 K 54 leopardsatem
2 comentarios
5 1 0 K 54 leopardsatem
#1 Troll_hunter
Por eso amigos hay que cuidar la educación pública y no quedar a merced del espíritu santo.
1 K 30
azathothruna #2 azathothruna
Bonus:

www.youtube.com/shorts/AHQbYRaPgIc

aqui parece que insulta a todas sus tortillas :troll:
0 K 19

menéame