«¡Los multimillonarios nos van a salvar!» (Los seguidores de MAGA realmente se lo creen) (Ing)  

Mientras la inflación mundial vuelve a dispararse hasta el 4 % y nuestros aliados se deshacen de los bonos del Tesoro estadounidense, millones de estadounidenses están completamente absortos en una pesadilla algorítmica. Hoy analizamos el producto definitivo de la maquinaria mediática estadounidense: un hombre tan aterrorizado por unos comunistas fantasmas que defiende activamente a los multimillonarios que están liquidando a la clase trabajadora. Las élites no quieren que te fijes en el dólar moribundo, las cadenas de suministro cortadas o el