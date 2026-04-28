Un multimillonario indio ofrece llevarse 80 de los hipopótamos de Pablo Escobar destinados a la muerte

El multimillonario indio Anant Ambani, hijo del hombre más rico de Asia, ha propuesto este martes acoger a 80 de los hipopótamos colombianos que están destinados a morir debido a la reciente decisión del Gobierno de Gustavo Petro de sacrificarlos como parte de su estrategia para controlar la proliferación de esa especie invasora. En un comunicado, el magnate indio ha expresado: “Son seres vivos y sensibles y, si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo”. Ha dicho, además