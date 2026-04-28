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Un multimillonario indio ofrece llevarse 80 de los hipopótamos de Pablo Escobar destinados a la muerte

El multimillonario indio Anant Ambani, hijo del hombre más rico de Asia, ha propuesto este martes acoger a 80 de los hipopótamos colombianos que están destinados a morir debido a la reciente decisión del Gobierno de Gustavo Petro de sacrificarlos como parte de su estrategia para controlar la proliferación de esa especie invasora. En un comunicado, el magnate indio ha expresado: “Son seres vivos y sensibles y, si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo”. Ha dicho, además

| etiquetas: hipopotamos , pablo escobar , anant ambani , gustavo petro , rescate
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14 comentarios
10 2 0 K 142 actualidad
mono #3 mono
"Son seres vivos y sensibles y, si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo”

Con 230 millones de personas en extrema pobreza en India, entiendo que salvar a 80 hipopótamos en la otra punta del mundo es una actuación de sentido común.
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#8 Leclercia_adecarboxylata
#3 Ese hombre hace lo que buenamente puede.

Hay miles de cosas en las que uno puede ayudar y esta es una de esas. Este hombre ha escogido ayudar en esto, por el motivo que sea. Cada uno es libre de escoger sus propósitos y este bienvenido está.
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HeilHynkel #7 HeilHynkel
#6

Salvo parásitos y bichos que propagan enfermedades, el hipopótamo es el bicho que más humanos mata al año, con la excepción de Trump.
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Elbaronrojo #4 Elbaronrojo
Lo que tendrían que hacer es matarlos a todos. Ya de por si es el animal más peligroso de África, al que ni los leones se acercan, como para imaginar lo que puede hacer en un lugar del que no es nativo.
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#6 DotorMaster
#4 En un documental una leona se acerca y el hipopótamo le arrea un mordisco y le rompe la mandíbula y le desfigura la cara. La leona muere porque después le resultaba imposible alimentarse y ni siquiera beber agua por como le deja la cara el hipopótamo.
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azathothruna #13 azathothruna
#4 Si que se acercan, cuando estan moribundos o debiles.
Los hipos matan mas gente que el resto de grandes depredadores de africas juntos, y son vegetarianos.
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
Los indios no comen vacas .. pero Shiva no dijo nada de los hipopótamos. xD
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#2 tropezon
#1 Carnacaaa!!!
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Laro__ #10 Laro__
¿Qué ha visto? ¿Vacas acuáticas?
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Connect #5 Connect
Este es el tipo que se gastó mas de 600 millones de dólares en su boda. Ahí se incluyen los 9 millones que le pagó a Rihanna para que hiciera un concierto exclusivo.

Esto de los hipopótamos es reírse de los indios pobres que los están pasando muy mal.
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#12 cajadecartonmojada
Si se los lleva para meterlos en el Ganges es igual que matarlos, pero sufriendo.
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Asimismov #9 Asimismov
El hipopótamo es un animal sensible hasta que los ves cagar en el río.
Una sensibilidad exquisita.
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Laro__ #11 Laro__
#9 Sensible. ¡y tanto! Es el más letal de los mamíferos. Más de 500 muertos al año, que se llevan por delante en África y eso que es herbívoro.
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azathothruna #14 azathothruna
#9 Un detalle mas
Esta emparentado a caballos y ballenas
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menéame