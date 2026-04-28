Un multimillonario indio ofrece llevarse 80 de los hipopótamos de Pablo Escobar destinados a la muerte

El multimillonario indio Anant Ambani, hijo del hombre más rico de Asia, ha propuesto este martes acoger a 80 de los hipopótamos colombianos que están destinados a morir debido a la reciente decisión del Gobierno de Gustavo Petro de sacrificarlos como parte de su estrategia para controlar la proliferación de esa especie invasora. En un comunicado, el magnate indio ha expresado: “Son seres vivos y sensibles y, si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo”. Ha dicho, además
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Con 230 millones de personas en extrema pobreza en India, entiendo que salvar a 80 hipopótamos en la otra punta del mundo es una actuación de sentido común.
Hay miles de cosas en las que uno puede ayudar y esta es una de esas. Este hombre ha escogido ayudar en esto, por el motivo que sea. Cada uno es libre de escoger sus propósitos y este bienvenido está.
Salvo parásitos y bichos que propagan enfermedades, el hipopótamo es el bicho que más humanos mata al año, con la excepción de Trump.
Los hipos matan mas gente que el resto de grandes depredadores de africas juntos, y son vegetarianos.
Esto de los hipopótamos es reírse de los indios pobres que los están pasando muy mal.
Una sensibilidad exquisita.
Esta emparentado a caballos y ballenas