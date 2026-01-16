Multa de 30.000 euros a una panadería de Barcelona por publicidad sexista

El sindicato CCOO denunció la empresa "Bakers Panadería" por proyectar vídeos en el local donde se mostraban chicas en ropa interior bajo la etiqueta #ONLYPANS
El caso saltó en marzo de 2025, cuando una vecina afiliada a Comisiones Obreras trasladó la situación al sindicato, que actuó de oficio y presentó una denuncia por publicidad sexista, que ahora ha terminado en sanción.
estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/7da749ca-bd16-4081-a53e-7a1e4c4b16
www.levante-emv.com/marina/2026/01/18/gata-reacciona-obliga-retirar-ca
Yo no veo donde esta el problema en hacer eso como si en #onlyfans sólo hubiera chicas, también hay chicos y parejas.
Otra cosa es que el #onlypans lo acompañes de siluetas o imágenes de mujeres sensuales, eso ya sobrepasa el límite.
(Es tan viejo como la propia propaganda usar a modelos femeninos y masculinos para vender cosas)
Lo de onlypans me ha hecho gracia hasta que he visto lo de la proyección de vídeos