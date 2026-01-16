edición general
4 meneos
101 clics
Multa de 30.000 euros a una panadería de Barcelona por publicidad sexista

Multa de 30.000 euros a una panadería de Barcelona por publicidad sexista

El sindicato CCOO denunció la empresa "Bakers Panadería" por proyectar vídeos en el local donde se mostraban chicas en ropa interior bajo la etiqueta #ONLYPANS El caso saltó en marzo de 2025, cuando una vecina afiliada a Comisiones Obreras trasladó la situación al sindicato, que actuó de oficio y presentó una denuncia por publicidad sexista, que ahora ha terminado en sanción.

| etiquetas: feminismo , multa , sexismo , barcelona
4 0 0 K 40 actualidad
6 comentarios
4 0 0 K 40 actualidad
#2 Kikiru
CCOO actuando de oficio por esto, pero cuando se trata de condiciones laborales hacen la vista gorda.
3 K 27
YSiguesLeyendo #6 YSiguesLeyendo
ha rentabilizado la multa de sobra con la publicidad gratuita que le ha dado esa empresa vendeobreros de CC.OO.; ahora lo volvéis a denunciar, idiotas!
1 K 26
Skiner #1 Skiner *
Una cosa que se hace con gracia y no se entiende ni el humor.
Yo no veo donde esta el problema en hacer eso como si en #onlyfans sólo hubiera chicas, también hay chicos y parejas.
Otra cosa es que el #onlypans lo acompañes de siluetas o imágenes de mujeres sensuales, eso ya sobrepasa el límite.
(Es tan viejo como la propia propaganda usar a modelos femeninos y masculinos para vender cosas)
2 K 20
u_1cualquiera #4 u_1cualquiera
#1 una cosa es la publicidad en TV y otra el ambiente laboral. Entiendo que a las trabajadoras les moleste que pongan esos vídeos. Y entiendo que no denuncien porque el dueño debe de ser un gañán
Lo de onlypans me ha hecho gracia hasta que he visto lo de la proyección de vídeos
0 K 10
Skiner #5 Skiner
#4 Es evidente que se ha pasado de frenada con la bromita :clap:
0 K 7

menéame