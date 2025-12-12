edición general
Multa de 3,6 millones a Alquiler Seguro por irregularidades

La sanción total, que supera los 3,6 millones, se ha producido tras la denuncia presentada por la federación de consumidores FACUA, en noviembre de 2023, al considerar que Alquiler Seguro estaba obligando a los inquilinos a pagar el equivalente a un mes de renta más el 21 % de IVA, así como por el cobro de un servicio de atención al inquilino que incluía, entre otros, gestiones para el cambio de titularidad de suministros o el asesoramiento jurídico sobre el contrato de alquiler

7 comentarios
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
el Facuo éste de los cojones no sabe de dónde va a salir el dinero para pagar esa multa? de los inquilinos cuyo alquiler lo gestiona esta empresa. gracias por putearlos más (porque de los sueldazos de los jefes de la empresa ya te digo yo que no sale ni un céntimo)
0 K 19
PasaPollo #4 PasaPollo
#2 Espera espera. Entonces lo que estás diciendo es que si esta empresa hace cosas ilegales hay que ¿no sancionarla? Quiero que le des una vueltina a eso.
3 K 60
PabloPani #6 PabloPani
#4 no te apresures quizá la multa le sepa a poco y este proponiendo clausurar la empresa o expropiarla.
0 K 12
Pertinax #7 Pertinax *
Se me ocurren dos soluciones para que todos los alquileres sean seguros sin necesidad de buitres. Ninguna de las dos os va a gustar.
0 K 18
Unregistered #5 Unregistered
Alquiler Seguro... que te timan.

Vale, ya me voy..
0 K 11
Andreham #3 Andreham
Por tu historial sé que vas en serio, y eso me da a partes iguales miedo y asco. El asco es obvio, el miedo es porque alguien, en 2025, pueda argumentar así y pueda conseguir que alguien piense que puede tener razón.
0 K 8
Skiner #1 Skiner *
Estafadores asquerosos.
No hay bastante con las salvajadas que te cobran de alquiler que todavia aparecen serpientes que te siguen queriendo robar más.
0 K 7

