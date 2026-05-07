Multa de 10.000 euros por montar una trifulca en un vuelo de Ryanair entre Londres y Eivissa

Un tribunal de Toulouse ha condenado a dos pasajeros de un vuelo de Ryanair a pagar una multa de 10.000 euros por la trifulca que montaron en el trayecto entre Londres y Eivissa. El altercado fue de tal magnitud que el avión tuvo que desviarse para aterrizar en el aeropuerto de Toulouse, donde los dos pasajeros fueron obligados a desembarcar de la aeronave. El tribunal condena además a cada uno de ellos a 10 meses de prisión, aunque no ingresarán en la cárcel ya que la ejecución ha quedado suspendida.