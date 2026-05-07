Multa de 10.000 euros por montar una trifulca en un vuelo de Ryanair entre Londres y Eivissa

Un tribunal de Toulouse ha condenado a dos pasajeros de un vuelo de Ryanair a pagar una multa de 10.000 euros por la trifulca que montaron en el trayecto entre Londres y Eivissa. El altercado fue de tal magnitud que el avión tuvo que desviarse para aterrizar en el aeropuerto de Toulouse, donde los dos pasajeros fueron obligados a desembarcar de la aeronave. El tribunal condena además a cada uno de ellos a 10 meses de prisión, aunque no ingresarán en la cárcel ya que la ejecución ha quedado suspendida.
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¿No tendrán estas compañías parte de culpa también?
Suelen ser tan racanas con el más mínimo miramiento a los usuarios que provocan el estallido de cualquiera.
No es eso.
"otra pasajera publicó un vídeo en Tik Tok en el que se veía a los turistas con destino a Eivissa borrachos dentro del avión; gritaban, ponían música, bailaban y golpeaban los asientos y el suelo del avión en pleno vuelo."
Por muy barata que sea la aerolínea, nunca tendrá la culpa de que los putos guiris, clientes del turismo que ofrece esa parte de España, sean unos degenerados.