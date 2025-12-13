·
9
meneos
47
clics
Las mujeres aporrean las puertas de Ferraz
Los lobos de la derecha llevan años acosando al ‘Perro’ sin lograr hincarle el diente; al final, es una jauría de chuchos de la propia camada quien amenaza su supervivencia
|
etiquetas
:
mujeres
,
ferraz
,
acoso
,
chuchos
8
1
5
K
30
actualidad
17 comentarios
8
1
5
K
30
actualidad
#1
Barney_77
Ostias, que el plural esta llamando "chuchos" a las mujeres que estan denunciando acoso. Chuchos. CHUCHOS
2
K
42
#7
Huaso
*
#1
Los lobos de la derecha llevan años acosando al ‘Perro’ sin lograr hincarle el diente; al final, es
una jauría de chuchos de la propia camada
quien amenaza su supervivencia.
0
K
9
#8
Barney_77
#7
Me parece de coña que describan así a las que están denunciando acoso en el PSOE
0
K
17
#11
Huaso
#8
a mi no me molan ese tipo de actitudes. Al final es más machismo. De lo que me despollo es del descaro y de la ida de pinza de redactor.
0
K
9
#14
BlackDog
#8
Bueno, está haciendo un simil de lo que esta pasando en el PSOE con el mundo animal, lobos, perros, hincar el diente, jauría, chuchos, camada. Yo no me lo tomaría al pie de la letra como que esta llamando Chuchos a las mujeres, porque por esa regla de tres esta llamando Perro a Pedro Sánchez.
Otra cosa es el mensaje que quiere dar el articulo, con el que puedes estar de acuerdo o no
1
K
18
#15
Barney_77
#14
Tío, si alguien de algún medio de la derecha llamara CHUCHOS a las que denuncian acoso de los dirigentes de sus partidos favoritos, tendrías a todo, TODO el espectro izquierdo quemando las redes. Sabes que es así.
1
K
25
#16
ewok
#15
¿Qué desfachatez, qué sería lo siguiente? ¿llamar perro al mismísimo presidente?
0
K
11
#12
EpifaníaLópez
#1
con lo bien que hubiera quedado "perras" o "zorras"...
0
K
10
#3
charocharez
pues la noticia de ojete sobre el chat de la psoe de almusafes con capturas tampoco tiene desperdicio:
El PSOE de Almusafes invita a ahorcarse a la mujer que ha denunciado por acoso al alcalde
theobjective.com/espana/comunidad-valenciana/2025-12-13/psoe-almusafes
1
K
26
#4
Barney_77
#3
Me parece burdo, pero voy con ello
www.meneame.net/m/actualidad/psoe-almusafes-invita-ahorcarse-mujer-ha-
0
K
17
#6
Barney_77
#3
Ya la he tenido que quitar, han salido como chuchos a negativizar. Si es que te tienes que reir
0
K
17
#13
Barney_77
#10
Yo la he puesto por eso, y logiacmente he comentado mi opinion en el primer comentario. La noticia me parece una basura, porque es Saturno devorando a sus hijos en version hacendado.
0
K
17
#5
Barney_77
*
¿Puedes explicarme por que es Spam?
@Admin
@Eirene
veo un uso erroneo del voto spam, por el cual a mi me han strikeado algunas veces. Lo digo por el usuario Macadam que me tiene ignorado
0
K
17
#9
desastrecolosal
*
#5
Amigo, la pluralidad de MNM.
Si a los jubilados sociatas les quitas votar una noticia que habla mal de su adorado SOE, los dejas desolados.
Se la pela que sea de un medio afín a su partido, o usar negativos injustificados como spam o erronea o lo que sea...
Su objetivo es hundirla, estas cosas en su chiringuito no existen, o no deben existir, de ahí la manipulación que ejercen día si día también en este su estercolero con olor a rosas podridas.
0
K
6
#10
Huaso
*
#5
es que es una no noticia. Vamos. Es un artículo opinión y ya… así lo veo yo.
Pero tampoco lo he negativizado, ni votado. Quizá irrelevante. Pero meh.
Solo que me ha hecho gracia lo de llamarlas chuchos. Se les va la pinza
0
K
9
#2
Quel
No tan fuerte, Nacho.
0
K
6
#17
dclunedo
El Plural.... Chuchos a quien denuncia al PSOE -> circulen....
Una coña de una "Charo" -> (después de derrochar pasta en un estudio que seguro que lo hizo un amigo muy amigo) -> Fafhassss delitooo de Odioooo.
La izquierda de este país es de traca dando lecciones morales desde la ausencia flagrante de cualquier atisbo de ética propia.
0
K
6
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
