Las mujeres que acusan al cineasta Eduard Cortés de acoso sexual piden a Movistar Plus+ que cancele su nueva serie, ‘Terra Alta’

Cortés, dos veces nominado al premio Goya y director de las populares series Merlí y Ni una más, fue acusado por decenas de mujeres de haberse beneficiado de su posición en el sector para ofrecerles trabajo en alguna de sus producciones con la condición de que se grabaran desnudas, masturbándose o realizando otro tipo de prácticas sexuales. La mayoría tenía entre 20 y 30 años, dos de ellas eran menores de edad en el momento. Este periódico tuvo acceso a casi un centenar de esas conversaciones con ellas que datan de mediados de 2007 hasta octubr
