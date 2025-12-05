edición general
2 meneos
32 clics
Las mujeres que acusan al cineasta Eduard Cortés de acoso sexual piden a Movistar Plus+ que cancele su nueva serie, ‘Terra Alta’

Las mujeres que acusan al cineasta Eduard Cortés de acoso sexual piden a Movistar Plus+ que cancele su nueva serie, ‘Terra Alta’

Cortés, dos veces nominado al premio Goya y director de las populares series Merlí y Ni una más, fue acusado por decenas de mujeres de haberse beneficiado de su posición en el sector para ofrecerles trabajo en alguna de sus producciones con la condición de que se grabaran desnudas, masturbándose o realizando otro tipo de prácticas sexuales. La mayoría tenía entre 20 y 30 años, dos de ellas eran menores de edad en el momento. Este periódico tuvo acceso a casi un centenar de esas conversaciones con ellas que datan de mediados de 2007 hasta octubr

| etiquetas: mujeres , acusación , cineasta , eduard cortés , acoso sexual , movistar +
2 0 0 K 27 actualidad
3 comentarios
2 0 0 K 27 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
Quien no vea un problema en estos casos, el problema es él.
0 K 20
#2 endy
"En aquel momento recibieron asesoría jurídica y animadas en un principio por una posible denuncia colectiva, descartaron temporalmente esa opción por los altos costes planteados por la asesoría jurídica que recibieron de un despacho de abogadas."
0 K 7
#3 VFR
Que dejen las series que no han hecho nada y le metan a él en prisión si es culpable. Es como si pidieran destruir las obras de Caravaggio por lo que hiciera
0 K 7

menéame