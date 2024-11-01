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Mujer que tuvo relaciones sexuales con gemelos idénticos podría no saber nunca quién es el padre del niño [EN]

Mujer que tuvo relaciones sexuales con gemelos idénticos podría no saber nunca quién es el padre del niño [EN]

Las pruebas de ADN demostraron que uno de los gemelos es el padre del niño, pero no pueden especificar cuál. La mujer tuvo relaciones sexuales con los hermanos con cuatro días de diferencia durante el mes en que fue concebido el niño, y previamente se había determinado que era "igualmente probable que cualquiera de los hermanos" fuera el padre. La mujer y el gemelo que no figura en el certificado de nacimiento iniciaron acciones legales porque querían ser reconocidos legalmente como padres.

| etiquetas: gemelos , sexo , mujer , bebe , padre
8 2 1 K 103 REINO_UNIDO
13 comentarios
8 2 1 K 103 REINO_UNIDO
Comentarios destacados:    
u_1cualquiera #1 u_1cualquiera
Que le hagan la prueba de ADN y que se demuestre que ninguno de los dos es el padre
7 K 82
jonolulu #7 jonolulu
#1 Plot twist: Los gemelos son hermanos del hijo
0 K 15
Alakrán_ #6 Alakrán_
Pues la suerte de esta señora es que uno, o los dos posibles padres quieren ser el padre legal. Lo complicado sería que ninguno quisiera hacerse cargo de la criatura.
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#9 mcfgdbbn3
¿Y si se secuencia todo el DNA base a base, no se podría detectar alguna mutación casual?
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#8 CrudaVerdad
Mamma Mia! La película
0 K 11
#11 Tronchador.
#8 Los gemelos "golpean" dos veces 2: El sobrijo de tu paptio.
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antesdarle #4 antesdarle
Las cenas de navidad tendrán que ser un buen show
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#12 rafeame
#4 buf, doble cuñado, calla
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#5 carraxe
Es lo más inglés que he visto en una temporada por aquí
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#10 Tronchador.
Yo creo que aquí el problema es que los gemelos son unos egoístas y tontos.
Deberían compartir. Una semana cada uno, así felices los 4.
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#13 Visca
#10 ademas si se cortan el pelo igual el niño no tiene ni que enterarse de que tiene una familia complicada.
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NPCristo #3 NPCristo
No os habéis fijado como desde la raza de víboras, la sinagoga de satanás hay un monton de mensajes en redes contra las madres solteras? porque los cristianos siempre apoyamos a los huérfanos...
1 K 5

menéame