Mujer que tuvo relaciones sexuales con gemelos idénticos podría no saber nunca quién es el padre del niño [EN]

Las pruebas de ADN demostraron que uno de los gemelos es el padre del niño, pero no pueden especificar cuál. La mujer tuvo relaciones sexuales con los hermanos con cuatro días de diferencia durante el mes en que fue concebido el niño, y previamente se había determinado que era "igualmente probable que cualquiera de los hermanos" fuera el padre. La mujer y el gemelo que no figura en el certificado de nacimiento iniciaron acciones legales porque querían ser reconocidos legalmente como padres.