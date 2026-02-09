edición general
Una mujer pierde su pensión compensatoria: su “amigo” era más íntimo de lo que aseguró ante los tribunales

Recurso en el que la mujer apelaba un «error en la valoración de la prueba practicada, pues sostiene que la relación que mantiene con esta persona es de mera amistad y sin convivencia». «Esta persona reside en otro domicilio, en el que está empadronado, aún cuando reconoce la apelante que se ven con frecuencia, pero que de ello no puede concluirse que mantienen una relación estable», mantiene la mujer. «El actor aporta fotografías publicadas en redes sociales, donde se puede apreciar a la pareja en actitud afectuosa y con expresiones de cariño

| etiquetas: pensión , compensatoria , amigo , relación , pareja , separación
comentarios
#2 poxemita
Eso es violencia económica contra su expareja.
Supercinexin #3 Supercinexin
Confilegal: tu pajinilla güé misógina de confiansa.

www.meneame.net/search?u=Supercinexin&w=comments&q=confilegal

Mentiras, bulos y cherrypicking de casos judiciales para hacerle el caldo gordo al discurso misógino de la ultraderecha española.

Sensacionalista o errónea, a elegir.
#4 Tensk
#3 Ajá, tu argumento es enlazar a la misma búsqueda que haces en otros comentarios en los que te refieres a la misma búsqueda de comentarios anteriores en los que pones enlaces a la misma busquSTACK OVERFLOW.

¿Qué cherry picking ni qué niño muerto? Indican un caso y lo comentan, y no es el primero que ocurre. ¿Son muchos o son pocos? Completamente irrelevante, lo importante es si cuando suceden se sentencia esto mismo o no.

En fin.
Supercinexin #6 Supercinexin
#4 No me gusta repetirme. Si vienes y me pegas una página web de mierda y te enseño que es basura, bulos, propaganda política de derechas y mierda en general, no debería hacer falta que me obligases a repetirlo una y otra y otra y otra vez colgando más y más y más "noticias" de esa misma web de mierda.

Es tan simple como eso.

Por otro lado: voy para los 50 años y todavía tengo que conocer al hombre español que haya sido abusado financieramente por su ex-mujer. Quiero decir: alguno…   » ver todo el comentario
#8 Tensk
#6 No te gusta repetirte y por eso repites el enlace a la búsqueda de tus comentarios en vez de, aunque siga siendo repetirse, hacerlo a donde """desmontas""" esta web.

Segundo ¿las noticias de esta web son falsas o cuál es realmente el problema?

Tercero ¿es que el problema es que, igual que tú pones ejemplos de conocidos tuyos, esta web habla de algún caso donde el ejemplo es el "mismo" pero de sexo contrario a los que dices tú? ¿eso es un problema?…   » ver todo el comentario
#5 fingulod
#3 La pensión compensatoria es algo marginal (afortunadamente), y es lógico que se pierda si la persona tiene pareja.

Ahora, es bastante común hacer pasar esta pensión (marginal y que es lógico que se pierda en no mucho tiempo) con la pensión por alimentos...
#7 Empakus
La pensión compensatoria es una anacronismo, en los tiempos que corren...
Hoy en día, las mujeres tienen más estudios, son mayoría en funcionariado, sanidad, educación, justicia, etc...
No tienen ningún impedimento para el acceso al mercado laboral... Es más, incluso se les reservan cuotas artificiales...
Una mujer recién separada, puede perfectamente empezar a currar para ser una mujer fuerte, independiente y empoderada...
Y más aún, cuando hoy en día, se necesitan 2 sueldos para poder vivir.
#1 Nastar
Pues no hay listas con pension y maromo, es de justicia que se resuelvan estas situaciones
#9 Tecar
La pensión compensatoria se trata de un pago que (habitualmente) el hombre hace a la mujer tras la separación por compensación de los servicios prestados y la falta de ingresos en su nueva situación.
Que esto siga funcionando así y que una de las causas de la extinción del deber de pago es que la mujer haya encontrado otro posible anfitrión que se supone sustituye al anterior es síntoma de cómo funciona la sociedad actual.
Lo que no se puede de ninguna manera es mantener un discurso cuando la realidad es otra, luego vienen las sorpresas.
