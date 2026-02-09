Una mujer pierde su pensión compensatoria: su “amigo” era más íntimo de lo que aseguró ante los tribunales

Recurso en el que la mujer apelaba un «error en la valoración de la prueba practicada, pues sostiene que la relación que mantiene con esta persona es de mera amistad y sin convivencia». «Esta persona reside en otro domicilio, en el que está empadronado, aún cuando reconoce la apelante que se ven con frecuencia, pero que de ello no puede concluirse que mantienen una relación estable», mantiene la mujer. «El actor aporta fotografías publicadas en redes sociales, donde se puede apreciar a la pareja en actitud afectuosa y con expresiones de cariño
Mentiras, bulos y cherrypicking de casos judiciales para hacerle el caldo gordo al discurso misógino de la ultraderecha española.
Sensacionalista o errónea, a elegir.
¿Qué cherry picking ni qué niño muerto? Indican un caso y lo comentan, y no es el primero que ocurre. ¿Son muchos o son pocos? Completamente irrelevante, lo importante es si cuando suceden se sentencia esto mismo o no.
En fin.
Es tan simple como eso.
Por otro lado: voy para los 50 años y todavía tengo que conocer al hombre español que haya sido abusado financieramente por su ex-mujer. Quiero decir: alguno… » ver todo el comentario
Segundo ¿las noticias de esta web son falsas o cuál es realmente el problema?
Tercero ¿es que el problema es que, igual que tú pones ejemplos de conocidos tuyos, esta web habla de algún caso donde el ejemplo es el "mismo" pero de sexo contrario a los que dices tú? ¿eso es un problema?… » ver todo el comentario
Ahora, es bastante común hacer pasar esta pensión (marginal y que es lógico que se pierda en no mucho tiempo) con la pensión por alimentos...
Hoy en día, las mujeres tienen más estudios, son mayoría en funcionariado, sanidad, educación, justicia, etc...
No tienen ningún impedimento para el acceso al mercado laboral... Es más, incluso se les reservan cuotas artificiales...
Una mujer recién separada, puede perfectamente empezar a currar para ser una mujer fuerte, independiente y empoderada...
Y más aún, cuando hoy en día, se necesitan 2 sueldos para poder vivir.
Que esto siga funcionando así y que una de las causas de la extinción del deber de pago es que la mujer haya encontrado otro posible anfitrión que se supone sustituye al anterior es síntoma de cómo funciona la sociedad actual.
Lo que no se puede de ninguna manera es mantener un discurso cuando la realidad es otra, luego vienen las sorpresas.