Una mujer pierde su pensión compensatoria: su “amigo” era más íntimo de lo que aseguró ante los tribunales

Recurso en el que la mujer apelaba un «error en la valoración de la prueba practicada, pues sostiene que la relación que mantiene con esta persona es de mera amistad y sin convivencia». «Esta persona reside en otro domicilio, en el que está empadronado, aún cuando reconoce la apelante que se ven con frecuencia, pero que de ello no puede concluirse que mantienen una relación estable», mantiene la mujer. «El actor aporta fotografías publicadas en redes sociales, donde se puede apreciar a la pareja en actitud afectuosa y con expresiones de cariño